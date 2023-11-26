الأحد، 12 جمادى الأولى 1445 ، 26 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إنذار أصفر لـ 5 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من رياح وأتربة مثارة على الرياض

download
أتربة مثارة على الرياض
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة الرياض.
وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المحافظات:اضافة اعلان
"الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء".


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

الأتربة المثارة تستمر حتى الخامسة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

العودة للمدارس 7
12:16 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

بدءًا من اليوم.. تطبيق التوقيت الشتوي بمدارس هذه المناطق

75456
12:06 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

شروط إنشاء عقد عمل مؤقت في منصة أجير الإلكترونية

وزارة التعليم
11:56 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

التعليم تُوقّع اتفاقية لتشغيل 3 مدارس للتميز العلمي في الحدود الشمالية

882
11:42 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

بهذه الجوائز.. جامعة حفر الباطن تُعلن عن إقامة مسابقة القرآن الكريم 1445هـ

اقرأ أيضا

35 في مكة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد إيداع الدعم السكني و6 أسباب تُنهى التغطية التأمينية

مع عودة الدراسة.. طقس أكثر دفئًا ودرجات حرارة معتدلة

السجن 3 أشهر وغرامة 5 آلاف ريال لمحتال الأجهزة الكهربائية

عاجل.. هدايا وورود للطلاب ورسائل لأولياء الأمور مع بداية الفصل الدراسي الثاني

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

778998 3:55 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

فيديو مذهل.. السيول تجري مع تدفق شلالات الأمطار بالحريق جنوب الرياض

78578 12:48 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

السيول أنهارًا.. شاهد كيف تحولت شوارع عفيف والدوادمي لبحيرات في الرياض

غ97908 10:06 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

صباح اليوم.. شاهد تدفق السيول شمال غرب الدوادمي بالرياض

675656 4:45 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

شاهد.. قوة سيول شعيب الثميلة بالحلوة في حوطة بني تميم بالرياض

اقرأ أيضا

التأمين الصحي
7:53 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

6 أسباب تُنهى التغطية التأمينية للمواطن والمقيم

أمطار المملكة
7:17 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة على مكة و6 مناطق

ضباب
6:22 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

عاجل.. إنذار برتقالي من ضباب كثيف يحجب الرؤية بهذه المناطق لـ9 صباحًا

طرق القصيم
4:55 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

طولها 6500 كم.. طرق القصيم تعزز الاقتصاد وجودة الحياة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

التطعيم ضد الأنفلونزا
12:12 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

عاجل.. خطوات حجز تطعيمات طفل عبر تطبيق صحتي 1445

download
12:20 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

إنذار أصفر لـ 5 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من رياح وأتربة مثارة على الرياض

العودة للمدارس 7
12:16 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

بدءًا من اليوم.. تطبيق التوقيت الشتوي بمدارس هذه المناطق

المؤسسة العامة للتأمينات
11:19 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

عاجل.. صرف معاش عملاء التقاعد ومستفيدي نظام التأمينات في هذا الموعد

المدراس
10:15 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

عاجل.. 12 نصيحة مهمة للآباء والأمهات مع بداية الفصل الدراسي الثاني

أهم 10
9:55 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد إيداع الدعم السكني و6 أسباب تُنهى التغطية التأمينية