إنذار أصفر لـ 5 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من رياح وأتربة مثارة على الرياض

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة الرياض.

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المحافظات: اضافة اعلان

"الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء".







رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الأتربة المثارة تستمر حتى الخامسة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.