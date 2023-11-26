ارتكب هذا الأمر.. شرطة الرياض تتحرك للقبض على أحد المواطنين

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لترويجه "8473"
قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر.
إيقاف المتهم وإحالته لجهة الاختصاصوأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه،
وإحالته إلى جهة الاختصاص.
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ضرورة الإبلاغ عن مهربي المخدرات وتهيب الجهات
الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي
نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والمنطقة الشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.