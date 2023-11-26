الأحد، 12 جمادى الأولى 1445 ، 26 نوفمبر 2023

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أخبار السعودية.. 970 مليون ريال لمستفيدي سكني وتنبيه عاجل حول معاش التقاعد والتأمينات

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

إيداع 970 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر نوفمبر
أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الأحد، عن إيداع 970 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر نوفمبر 2023.

صرف معاش عملاء التقاعد ومستفيدي نظام التأمينات في هذا الموعد
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاشات لعملاء التقاعد، ومستفيدي نظام التأمينات. 

بدءًا من اليوم.. تطبيق التوقيت الشتوي بمدارس هذه المناطق
اعتبارًا من اليوم الأحد، بدأت إدارات التعليم في العديد من محافظات ومناطق المملكة، العمل بالدوام الشتوي، في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية ورياض الأطفال التابعة لها.

إنذار أصفر لـ 5 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من رياح وأتربة مثارة على الرياض
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة الرياض.

خطوات حجز تطعيمات طفل عبر تطبيق صحتي 1445
تتيح وزارة الصحة، إمكانية حجز موعد تطعيمات الأطفال من خلال تطبيق صحتي.

هيئة العقار تحاصر فوضى «المطبلين» للأسعار بلائحة جديدة
تبث بعض الحسابات والمعرفات رسائل وإعلانات توحي بوجود ارتفاع حاد في أسعار الوحدات السكنية والتجارية أو القطع الأرضية أو قيمة الإيجار، مما يتنافى مع البيانات التي تصدر عبر المؤشرات الرسمية.

استمرار الجسر الجوي لإغاثة الشعب الفلسطيني
غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة.

التفاصيل ورابط التقديم.. وظائف مدنية بالدفاع الجوي الملكي لكافة المؤهلات
أعلنت وزارة الدفاع، ممثلةً في قوات الدفاع الجوي الملكي عن طرح وظائف شاغرة على برامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية.

طريقة رش المنزل بالمبيدات عبر تطبيق مدينتي 1445
لإتاحة بيئة صحية للمستفيدين، تم إضافة خدمة طلب رش المبيدات داخل المنزل إلى تطبيق “مدينتي” على الهواتف الذكية.


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