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عاجل.. مواطن يقتل زوجته خنقا بيديه في تبوك.. والداخلية تنفذ فيه حكم الشرع

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة تبوك، وفيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.اضافة اعلان
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

 

تنفيذ حكم الشرع في مواطن

أقدم / عبدالله بن خريص بن خضر اليزيدي – سعودي الجنسية - على قتل زوجته / حميدة بنت حمدان بن دميليك العمري - سعودية الجنسية -، وذلك بخنقها بيديه مما أدى إلى وفاتها، بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العُليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ عبدالله بن خريص بن خضر اليزيدي – سعودي الجنسية - يوم الأحد 1445/06/18 هـ الموافق 2023/12/31 م, بمنطقة تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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