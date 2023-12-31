"قوى": لا يمكن نقل كفالة العامل في هذه الحالة

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أكدت منصة "قوى" على أنه بعد مرور 60 يومًا من تقديم طلب الانقطاع عن العمل تصبح حالة الموظف متغيب عن العمل ولا يمكن نقل خدماته. اضافة اعلان





حالات نقل كفالة العامل



شروط نقل كفالة العامل دون موافقة الكفيل



حالات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل



شروط إلغاء المنشأة



جاء ذلك على صفحة المنصة الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "جاني انقطاع عن العمل وانتهت المدة وأحاول نقل الكفالة ولا استطيع.. ما الحل؟أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحالات التي يُسمح فيها للعامل بنقل الكفالة إلى شركة أخرى دون موافقة الكفيل.وقالت الوزارة في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “إكس”: إنه يمكن نقل عامل من منشأة من دون موافقة صاحب العمل الحالي في الحالات التالية:ـ إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية.ـ لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.ـ ثبوت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل.وأوضحت الوزارة شروط إلغاء ملف المنشأة وهى كالتالي:1- تسوية وضع العمالة إما بنقل الخدمة أو الخروج النهائي.2- شطب تراخيص المنشأة من الجهة المانحة للترخيص.3- الدخول للخدمات الإلكترونية وإلغاء ملف المنشأة من خلال - خدمة إلغاء ملف منشأة.