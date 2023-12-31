الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

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قرض الزواج .. هل الراتب يشمل دخل الزوجين أم أحدهما فقط ؟

زواج ---
شروط عدة للحصول على قرض الزواج
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تمويل الزواج، هو أحد منتجات التمويل الاجتماعي، يستهدف الشباب لإعانتهم وتشجيعهم على الزواج مما يساعد في تغطية متطلباتهم واحتياجاتهم عبر إجراءات ميسرة وسريعة.اضافة اعلان

تمويل الزواج 

وردًا  على استفسار بخصوص أعلى سقف للراتب للحصول على قرض الزواج وما إذا كان يشمل دخل الزوجين أم الزوج فقط ؟، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها في منصة "إكس"، أن  "الحد الأعلى للراتب الشهري المقبول هو 14,500 ريال و يتم إحتساب إجمالي الراتب ( الأساسي + البدلات ) دون احتساب حسم مستحق التقاعد أو التأمينات الاجتماعية".


شروط الحصول على تمويل الزواج:


الشروط العامة لتمويل الزواج: 
أن لا يقل عمر المقترض عن (18) سنة وألا يتجاوز (70) سنة.
أن لا يزيد الدخل الشهري عن (14,500) ريال
ألا يتجاوز عمر الكفيل عن (55) سنة.
أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة.
إضافة الزوجة في سجل الأسرة.
تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين ميلادية.
التاريخ المعتمد لاحتساب عقد النكاح هو التاريخ الميلادي.
 يتم احتساب مدة عقد النكاح من تاريخ تقديم الطلب.

شروط منح تمويل الزواج لمن تجاوزت أعمارهم 60 سنة:

الفئة العمرية أكبر من 60 سنة واقل من 65 سنة، يكون الحد الاعلى للتمويل 30 ألف ريال. 
أما في حال كان عمر المستفيد أكبر من 65  سنة واقل من 70 سنة، يكون الحد الاعلى للتمويل 18 ألف ريال.

طلب الحصول على تمويل الزواج

-يمكن التقدم بطلب للحصول على تمويل الزواج من خلال الخطوات التالية:
-الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية 
-انقر فوق علامة التبويب تمويل الزواج. 
-تسجيل رقم هوية مقدم الطلب وتاريخ ميلاده على الموقع. 
-التحقق من صحة رقم الهوية وتاريخ الميلاد من خلال بيانات المواطن في مركز المعلومات الوطني. 
- يتم الحصول على بيانات المواطن من الوكالات الحكومية ذات الصلة. 
-املأ جميع معلومات طلب القرض. -
تحديد قيمة مبلغ القرض المطلوب وهو 60.000 ريال سعودي. 
-انقر فوق “موافق”. -انقر فوق أيقونة حفظ.

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