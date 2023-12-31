قرض الزواج .. هل الراتب يشمل دخل الزوجين أم أحدهما فقط ؟

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تمويل الزواج، هو أحد منتجات التمويل الاجتماعي، يستهدف الشباب لإعانتهم وتشجيعهم على الزواج مما يساعد في تغطية متطلباتهم واحتياجاتهم عبر إجراءات ميسرة وسريعة. اضافة اعلان





تمويل الزواج



هلابك💚

"الحد الأعلى للراتب الشهري المقبول هو 14,500 ريال

و يتم إحتساب إجمالي الراتب ( الاساسي + البدلات ) دون احتساب حسم مستحق التقاعد او التأمينات الاجتماعية"

طاب يومك🙏 — العناية بالعملاء (@SDB_Care) December 31, 2023

شروط الحصول على تمويل الزواج:



شروط منح تمويل الزواج لمن تجاوزت أعمارهم 60 سنة:



طلب الحصول على تمويل الزواج



وردًا على استفسار بخصوص أعلى سقف للراتب للحصول على قرض الزواج وما إذا كان يشمل دخل الزوجين أم الزوج فقط ؟، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها في منصة "إكس"، أن "الحد الأعلى للراتب الشهري المقبول هو 14,500 ريال و يتم إحتساب إجمالي الراتب ( الأساسي + البدلات ) دون احتساب حسم مستحق التقاعد أو التأمينات الاجتماعية".الشروط العامة لتمويل الزواج:أن لا يقل عمر المقترض عن (18) سنة وألا يتجاوز (70) سنة.أن لا يزيد الدخل الشهري عن (14,500) ريالألا يتجاوز عمر الكفيل عن (55) سنة.أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة.إضافة الزوجة في سجل الأسرة.تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين ميلادية.التاريخ المعتمد لاحتساب عقد النكاح هو التاريخ الميلادي.يتم احتساب مدة عقد النكاح من تاريخ تقديم الطلب.الفئة العمرية أكبر من 60 سنة واقل من 65 سنة، يكون الحد الاعلى للتمويل 30 ألف ريال.أما في حال كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة واقل من 70 سنة، يكون الحد الاعلى للتمويل 18 ألف ريال.-يمكن التقدم بطلب للحصول على تمويل الزواج من خلال الخطوات التالية:-الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية-انقر فوق علامة التبويب تمويل الزواج.-تسجيل رقم هوية مقدم الطلب وتاريخ ميلاده على الموقع.-التحقق من صحة رقم الهوية وتاريخ الميلاد من خلال بيانات المواطن في مركز المعلومات الوطني.- يتم الحصول على بيانات المواطن من الوكالات الحكومية ذات الصلة.-املأ جميع معلومات طلب القرض. -تحديد قيمة مبلغ القرض المطلوب وهو 60.000 ريال سعودي.-انقر فوق “موافق”. -انقر فوق أيقونة حفظ.