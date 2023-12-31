شروط وخطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية 1445

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تمنح تأشيرة الزيارة العائلية لأقارب المقيم في المملكة من الدرجة الأولى، مثل الأب والأم والزوجة والأبناء والأخوات.

وتتيح الجهات الرسمية إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا عبر منصة «أبشر»، توفيراً للوقت والجهد على غير السعوديين المقيمين بالمملكة. اضافة اعلان







خطوات تمديد تأشيرة الزيارة 1445



شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية



خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية في المملكة كالتالي:1ـ الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية “من هنا“.2ـ ثم أدخل اسم المستخدم ورقم الهوية3ـ اختر الخدمة التي ترغب في “تمديد تأشيرتك”4ـ كتابة كافة البيانات المطلوبة في الحقول المناسبة5ـ إرفاق المستندات المطلوبة من قبل المنصة6ـ مراجعة جميع المعلومات والمستندات المدخلة في الحقول المخصصة لهذا الغرض7ـ وأخيرًا، انقر على زر “حفظ الطلب”.لكي تتمكن من تمديد تأشيرة الزيارة العائلية في المملكة، يجب استيفاء الشروط التالية:ـ ألا تكون مدة التأشيرة القديمة قد انتهت بعد.ـ دفع جميع رسوم التمديد.ـ يجب أن يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول.ـ ألا يكون لديه أي مخالفات مرورية حتى يتمكن من التمديد.ـ ألا تتجاوز الفترة التي يتم خلالها التصريح بالتمديد 180 يومًا داخل المملكة العربية السعودية.ـ أن يكون التمديد للدرجة الأولى من عائلته.ـ أن يكون موجوداً في المملكة وقت التمديد.ـ ولم تكن هناك إدانات جنائية في وقت التمديد.