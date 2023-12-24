الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أشعلت النار في مواطن أثناء نومه.. تنفيذ حكم الشرع بمقيمة ارتكبت جريمة نكراء

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة حائل، فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).اضافة اعلان
 أقدمت / ليبي ليبي أختر - بنجلاديشية الجنسية - على قتل / عودة بن عليان بن علي الشمري - سعودي الجنسية - بغرض السرقة، وذلك بسكب مادة بترولية حول فراشه وإشعال النار فيه أثناء نومه مما أدى إلى وفاته.
 وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها.


تنفيذ حكم الشرع في مقيمة

وبإحالتها إلى المحكمة المختصة صدر بحقها صك يقضي بثبوت إدانتها بما نسب إليها، ولأن ما أقدمت عليـه كان على وجه يأمن فيه المجني عليه من غائلتها، حيث قتلته في بيته وهو آمن مطمئن، فقد تم الحكم بقتلها حدًا لقتلها المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
 وقد تم تنفيذ حكم القتـل حـداً بالجانية / ليبي ليبي أختر - بنجلاديشية الجنسية - يوم الأحد 11 / 6 / 1445هـ الموافق 24 / 12/ 2023م بمنطقة حائل.


 استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله

 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.
 وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

اقرأ أيضا

بالتفاصيل.. قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية

إصدار 66 بطاقة.. "التدريب التقني" تمنح 16 رخصة لمنشآت تدريبية أهلية

درجات الحرارة اليوم.. انخفاض تدريجي في جميع أنحاء المملكة

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد نزول الدعم السكني و6 شروط للتقديم على الوظائف التعليمية

"المسند": نهار اليوم في الرياض أقصر بـ 3 ساعات من وقت الانقلاب الصيفي لهذا السبب

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الداخلية 1:03 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حُكم الشرع في مقيم أنهى حياة عدة أشخاص بهذه الطريقة

وزارة الداخلية 12:22 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. "ويسعون في الأرض فسادًا".. تنفيذ حكم الشرع بمواطن ارتكب عدة جرائم نكراء

وزارة الداخلية 4:43 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. تخلى عن شرفه.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بجان أنهى حياة ابن أخيه بطريقة لا تخطر ببال

وزارة الداخلية 3:42 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

شمال المملكة.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بجان أنهى حياة مواطن بطعنة نافذة

اقرأ أيضا

رابط-تسجيل-دخول-الموارد-البشرية-1442
9:27 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. بدء سريان توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع

منصة جدارات
9:03 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

6 شروط للتقديم على الوظائف التعليمية المتاحة على "جدارات"

مصلى مكة المعلق
8:34 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

مصلى مكة المعلق يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

images
8:21 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

إغلاق طريق عقبة الهدا في الطائف اليوم اعتبارًا من التاسعة صباحًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

رواتب المتقاعدين2
3:01 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر ديسمبر من التأمينات

أمطار غزيرة على عسير
2:00 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

تحذير عاجل من رياح وأمطار وصواعق رعدية على هذه المناطق

برنامج سكني
1:21 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. إيداع 964 مليون ريال في حسابات مُستفيدي "سكني" لشهر ديسمبر

منصة اكس
1:11 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

5 طرق لزيادة متابعيك على منصة "إكس" من 0 إلى 10 آلاف

الدعم السكني سكني
1:01 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

رابط الاستعلام عن الدعم السكني وشروط الاستحقاق 1445

نيوم
12:06 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. بشرى للخريجين.. نيوم تطرح 300 وظيفة لكافة المؤهلات بـ12 ميزة تنافسية