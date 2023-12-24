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توضح مهم حول مخالفات المباني في جدة.. التفاصيل

أمانة جدة
أمانة جدة
أ أ
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أعلنت أمانة جدة أنها رصدت أكثر من 7 الآف مخالفة مباني خلال الربع الثالث من عام 2023م, وذلك ضمن الأعمال المتواصلة لتحسين المشهد الحضري بمدينة جدة.اضافة اعلان

مخالفات المباني في جدة


وأوضحت أن الجهود الرقابية في متابعة مخالفات المباني خلال الربع الثاني أسفرت عن رصد 7,649 مخالفة في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

أهم مخالفات المباني في جدة

وأضافت أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الربع الثاني تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 3,729 موقعا مخالفاً لتصحيح وضعهم نظاما.

وبينت أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافة الى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية، وإلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة. وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.

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