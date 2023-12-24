تعرف على أهم شروط رخصة "الاستشارات العقارية"

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أعلن المتحدث باسم هيئة العقار تيسير المفرج، أن الهيئة بدأت استقبال طلبات التسجيل للحصول على رخصة الاستشارات العقارية منذ أمس السبت وحتى الخميس المقبل. اضافة اعلان





رخصة الاستشارات العقارية



اللائحة المنظمة لرخصة الاستشارات العقارية



pic.twitter.com/0MPZPAGrvi فيديو | متحدث هيئة العقار تيسير المفرج: أهم شروط رخصة "الاستشارات العقارية".. خبرة لا تقل عن ٣ سنوات وشهادة جامعية في تخصصات محددة #برنامج_اليوم December 24, 2023

وقال المفرج في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن أي شخص يرى في نفسه يحصل على هذه الرخصة التقديم عن طريق المعهد العقاري، على أن يتم فحص المتقدمين، والتأكد من مطابقتهم شروط الحصول على الرخصة التي يأتي أبرزها:أن يكون المتقدم جامعيًا بتخصصات معينة، مثل: الاقتصاد والهندسة والمالية وإدارة الأعمال.أن يملك خبرة لا تقل عن 3 سنوات للمتقدمين على الاستشاراتأما تحتاج التحليلات، فتتطلب امتلاك 10 سنوات خبرة في ممارسة الأنشطة العقارية.وأوضح، أن اللائحة المنظمة تتضمن 10 بنود أساسية، أبرزها التزام الشخص المرخص بالمحظورات، واشتراطات العقود والتغريم فيها، إضافة للمخالفات الخاصة بها.