الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

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المياه الوطنية: 5 مشاريع مائية دخلت الخدمة في 11 حيًا بالطائف بـ 305 ملايين ريال

شركة المياه الوطنية
المياه الوطنية
أ أ
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أعلنت شركة المياه الوطنية دخول خمسة مشاريع مائية تطويرية الخدمة في (11) حيًا بمحافظة الطائف، بتكلفة مالية تجاوزت (305) ملايين ريال، وذلك بهدف زيادة نسب التغطية بالخدمات.اضافة اعلان

شبكات وخطوط المياه

 وأوضحت أن المشاريع تضمنت تنفيذ أكثر من (205) كلم طولية من شبكات وخطوط مياه سيكون لها الأثر الكبير في خدمة المستفيدين بمحافظة الطائف.
وقالت الشركة: "نفذنا مشروع خط ناقل لخزان الشريف بمحافظة الطائف بطول تجاوز (17) كلم طوليًا، إضافة إلى مشروع إنشاء خزان تشغيلي بسعة (100) ألف متر مكعب، وذلك لخدمة أحياء (شمال الرحاب، وريحة، والواسط، ومثملة، وسلطانة، والمضباع، والحوية، والخضيرة، والمعترض، والجوهرة، والرويدف).
إضافة إلى إنشاء خط رئيس بطول تجاوز (9) كلم طولية لتغذية شبكة المياه في وسط الحوية، وتنفيذ مشروع شبكات مياه بطول (73) كلم طوليًا لخدمة (الحوية)، وتنفيذ مشروع شبكات مياه بأطوال تجاوزت (104) كلم طولية لخدمة أحياء (المعترض وشمال شرق الجوهرة)".


تعزيز منظومة الخدمات المائية

 وأكدت أن هذه المشاريع تأتي في إطار جهودها لتعزيز منظومة الخدمات المائية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتوسيع دائرة الأحياء المخدومة بشبكات المياه في محافظة الطائف، داعية سكان أحياء (المعترض، والجوهرة) بالتقدم لطلب الخدمة من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).

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