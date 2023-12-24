هل يجب تحديث حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

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قال حساب المواطن، إنه لا يتعين على المستفيدين إجراء تحديث في الوقت الراهن، في ظل إجراء تحديث للبوابة الإلكترونية للبرنامج. اضافة اعلان

وأضاف البرنامج ردًا على استفسار بهذا الخصوص في منصة "إكس" حول ما إذا كان يتعين تحديث حساب المواطن "عزيزي المستفيد لا يلزمك التحديث في حال لم يطرأ أي تغيير على البيانات لديك".

عزيزي المستفيد ، لايلزمك التحديث في حال لم يطرأ أي تغيير على البيانات لديك ، نسعد بخدمتك . — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 24, 2023

وأوضح في رد منفصل، أنه "جاري العمل على بعض التحسينات حاليًا، وبإمكانكم استخدام التطبيق لاحقًا، علمًا أنه بإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق البوابة الإلكترونية عبر الرابط (⁦(من هنا⁩".





مصير حساب المواطن



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



المستهدفون من حساب المواطن

