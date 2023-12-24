الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

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هل يجب تحديث حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

حساب المواطن - التسجيل
حساب المواطن
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قال حساب المواطن، إنه لا يتعين على المستفيدين إجراء تحديث في الوقت الراهن، في ظل إجراء تحديث للبوابة الإلكترونية للبرنامج.اضافة اعلان
وأضاف البرنامج ردًا على استفسار بهذا الخصوص في منصة "إكس" حول ما إذا كان يتعين تحديث حساب المواطن "عزيزي المستفيد لا يلزمك التحديث في حال لم يطرأ أي تغيير على البيانات لديك".

 

وأوضح في رد منفصل، أنه "جاري العمل على بعض التحسينات حاليًا، وبإمكانكم استخدام التطبيق لاحقًا، علمًا أنه بإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق البوابة الإلكترونية عبر الرابط (⁦(من هنا⁩".

مصير حساب المواطن

وعقب إيداع دفعة ديسمبر، تساءل المستفيدون حول مصير حساب المواطن، وهو ما أجاب عليه البرنامج في ردود سابقة، قائلاً: تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر".
وأشار إلى أن "هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج".

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم

وتضمنت التعديلات التي أعلنها حساب المواطن في أكتوبر الماضي، تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن
فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها. 

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