الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

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عاجل.. موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر ديسمبر من التأمينات

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موعد صرف رواتب المتقاعدين
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يترقب مستفيدو رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين في المملكة، صرف مستحقاتهم المالية الخاصة بشهر ديسمبر 2023 جمادي الآخرة 1445.

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صرف رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد حددت موعد صرف رواتب التقاعد من كل شهر ميلادي، وهو يوم الخامس والعشرين من كل شهر، بشرط ألا يصادف هذا اليوم عطلة رسمية.
وقالت المؤسسة إن صادف يوم الصرف يوم عطلة رسمية، يتم تغيير الموعد سواء كان بالتبكير أو التأخير ليوم واحد.


موعد صرف رواتب المتقاعدين ديسمبر 2023

كما أعلنت المؤسسة بدء العد التنازلي لصرف رواتب المتقاعدين للشهر الجاري على أن يتم الصرف يوم الاثنين المقبل الموافق 25 من ديسمبر 2023 الموافق 12 من جمادى الآخر، وهذا يعني ترقب صرف المعاش غدا الاثنين.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد للمستفيدين من المعاش على النحو التالي:
1ـ الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2ـ اختيار خدمات الأفراد.
3ـ إدخال رقم الهوية الوطنية كما يمكن الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني.
4ـ اختر الاستعلام عن الراتب.
5ـ اكتب البيانات ثم استعلم.


ما أهم شروط الحصول على راتب التقاعد

للحصول على راتب التقاعد يلزم توفر عدد من الشروط كالتالي:
ـ لابد من أن يكون المتقاعد تعدى سن الستين عامًا وهذا هو السن الخاص بالمعاش.
ـ لابد من أن يكون الشخص متوقفًا عن أي عمل يخضع لنظام التأمينات.
ـ لابد من الموافقة من قبل جهة العمل على التقاعد.
ـ يتم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية السعودية بالمبلغ المصرح به وسداده.
ـ تقديم المستندات المطلوبة ومنها الهوية وبعض الأوراق الأخرى التي تؤكد أحقية الراتب.
ـ تقديم الأوراق المطلوبة على الموقع الرسمي ويتم رفعها.
ـ كما أنه لابد ألا يكون الشخص حاصلاً على أي راتب آخر، وأنه في حالة عدم توافر ما سبق لم يتم الحصول على الراتب.

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