خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

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معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداعه في بداية كل شهر ميلادي. اضافة اعلان

ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.





كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



ويمكن للمتقدم، الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور، وفق ما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وأوضحت عبر حسابها في منصة "إكس"، أنه "في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكنك الإطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي)".



في حال تم التقديم على الضمان الإجتماعي المطور يمكنك الإطلاع على تفاصيل الطلب و معرفة نتيجة الاهلية والاستحقاق من خلال ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الإجتماعي)

،للدخول عبر المنصة فضلاً زيارة الرابط التالي :

،، شاكرين لك أهلا بكفي حال تم التقديم على الضمان الإجتماعي المطور يمكنك الإطلاع على تفاصيل الطلب و معرفة نتيجة الاهلية والاستحقاق من خلال ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الإجتماعي)،للدخول عبر المنصة فضلاً زيارة الرابط التالي : https://t.co/bIA7O1ot8U ،، شاكرين لك December 23, 2023

الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

