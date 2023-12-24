الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

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خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان المطور
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معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداعه في بداية كل شهر ميلادي.اضافة اعلان
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.

كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي 

ويمكن للمتقدم، الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور، وفق ما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت عبر حسابها في منصة "إكس"، أنه "في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكنك الإطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي)".


الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

وحددت الوزارة، خطوات الاعتراض على الأهلية على النحو التالي:"
-الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا
-برامج الدعم الخاصة بي
-برنامج الضمان الاجتماعي
-الأهلية والاستحقاق
-استعراض تفاصيل دورة الأهلية
-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة  حسب الاعتراض
-تسليم الاعتراض 

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.



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