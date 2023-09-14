"الغذاء والدواء": 8 نصائح للحد من انتشار الحشرات وتقليل استخدام المبيدات

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كشفت هيئة الغذاء والدواء عن ثماني نصائح للحد من انتشار الحشرات وتقليل استخدام المبيدات.

ونصحت قبل استخدام المبيدات لمكافحة الحشرات أو القوارض في المنزل بتجربة منع انتشارها عن طريق: اضافة اعلان

1-المحافظة على نظافة المنزل بشكل مستمر.

2-حفظ الأطعمة في عبوات محكمة الإغلاق.

3-وضع القمامة في حاوية مغلقة والتخلص منها بشكل مستمر.

4-سد جميع الشقوق والفتحات في المنزل.

5-التأكد من عدم وجود تسريبات للمياه في المنزل.

6-وضع شبك ذي فتحات ضيقة على النوافذ.

7-التأكد من خلو شبك النوافذ من التمزقات.

8-استخدام المصائد الجاذبة للقوارض أو الحشرات.

ونصحت عند الحاجة لاستعمال مبيدات آفات الصحة العامة لمكافحة الحشرات والقوارض، التأكد من أنها مسجلة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.





الاستخدام الآمن للمبيدات



الاستخدام الآمن للمبيدات

عند الشراء



قبل الاستخدام



أثناء الاستخدام



بعد الاستخدام



• لتجنب إصابة المنزل بآفات الصحة العامة:1. وضع الأطعمة في أواني محكمة الإغلاق.2. تنظيف المطبخ وغرفة الطعام من الأطعمة المتبقية أولاً بأول وتنظيف الأواني المتسخة.3. تنظيف أسفل وخلف الفرن والثلاجة.4. إصلاح كل مصادر تسرب المياه في المنزل لأن الحشرات تبحث دائماً عن الأماكن الرطبة.5. وضع شبك للنوافذ يمنع دخول الحشرات للمنزل.6. الحرص على التهوية السليمة للمنزل.7. إغلاق الشقوق في جدران وزوايا غرف المنزل كي لا تتخذها الحشرات مأوى.8. تغطية حاويات النفايات في المنزل والتخلص منها بشكل يومي.9. تفريغ الفواكه والخضار عند شرائها من السوق والتخلص فوراً من الكرتون إذ قد يكون مصدراً لدخول الحشرات للمنزل.1. اشتر الكمية التي تحتاجها فقط.2. اختر المبيد المناسب للآفة التي ترغب بمكافحتها.3. تأكد أن المبيد مسجل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء .4. اشتر العبوة الأصلية محكمة الغلق.5. تأكد من تاريخ صلاحية المبيد.6. تأكد أن ملصق عبوة المبيد موضح فيه الآتي: (تعليمات الاستخدام – الآفة المستهدفة – إرشادات السلامة – تاريخ إنتاج وانتهاء صلاحية المبيد - رقم تسجيل المبيد).1- اقرأ دائماً بيانات ملصق عبوة المبيد واتبع تعليمات الاستخدام.2- تجنب استخدام المبيد في وجود الأطفال والحيوانات الأليفة.3- استخدم أدوات الحماية الشخصية مثل: الكمامة والقفازات.4- لاتدع الأطفال يستخدمون المبيد.1- رش المبيد على الحشرات مباشرة وفي شقوق الجدران وأماكن تواجدها واختبائها.2- تجنب استنشاق المبيد .3- تجنب الرش المباشر على المفارش أو الأواني المنزلية أو على سطح إعداد الطعام في المطبخ.4- تجنب الأكل أو الشرب أو التدخين .5- تجنب الرش على لهب مكشوف .1- أغلق عبوة المبيد المتبقي بإحكام.2- خزن المبيد في مكان آمن بعيداً عن الأغذية والأطفال واشعة الشمس المباشرة .3- تخلص من العبوة الفارغة أو المبيدات المنتهية الصلاحية بحسب الاجراءات المتبعة على العبوة.4- اغسل اليدين جيداً بالماء والصابون .ختاماً احرص على تهوية الغرفة جيداً قبل الدخول اليها واستخدام المبيد.