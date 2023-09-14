بيان من الشؤون الإسلامية عن تصاريح بناء لمساجد داخل الحرم بمكة

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نفت وزارة الشؤون الإسلامية ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن وجود عدد من الأراضي داخل حد الحرم بمكة المكرمة بتصاريح جاهزة لبناء مساجد عليها. اضافة اعلان

وقالت في بيان لها، إن هذه المعلومات غير صحيحة جملة وتفصيلاً، مشيرة إلى كونها الجهة الرسمية المخولة لبناء المساجد ومنح التصاريح الخاصة بها في المملكة.





معلومات غير موثوقة



تحري الدقة



وحذرت من تداول مثل هذه المعلومات الغير موثوقة من أشخاص ليس لهم صفة رسمية ومن جهات غير موثوقة، مستغلين في ذلك تعاطف الناس وحبهم لفعل الخير، وبناء المساجد تحت غطاء جمع التبرعات.وأهابت الوزارة بالجميع صرورة تحري الدقة والحرص على عدم الانسياق خلف هذه الدعايات والإشاعات.ودعت المواطنين والمقيمين للتعاون في إبلاغها، وكذلك إبلاغ الجهات المختصة عن كل ما من شأنه المساس بالصالح العام.وأشارت الوزارة إلى أنها شرعت قي إجراءاتها القانونية بالرفع للجهات المعنية لمحاسبة من يقف خلف هذه التصرفات غير النظامية لإحالتهم إلى التحقيق لنيل العقوبات الراعة لمثل هذه التجاوزات.