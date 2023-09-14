ارتفاع الأسعار في المملكة مرحلة مؤقتة.. والدليل تقرير صندوق النقد

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ارتفاع أسعار المساكن
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كشفت هيئة الإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة بلغ 2% خلال شهر أغسطس 2023م.
وذلك مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وهو أقل من الشهر السابق يوليو 2023م، على أساس سنوي حيث كان 2.3%.اضافة اعلان
وترجع الهيئة ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 9% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%.


ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن

وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 10.8% في شهر أغسطس 2023م. وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.5%.
وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرًا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21 %.، ووفقًا لتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن الهيئة.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 5.9%.


قسم النقل يرتفع بنسبة 05%

وسجل قسم النقل ارتفاعًا بلغت نسبته 0.5% متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات النقل بنسبة 3.6% وكذلك سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 2.7% متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1%.
وارتفع قسم التعليم بنسبة 1.8% متأثرًا بارتفاع أسعار التعليم العالي بنسبة 5.5%.

 

انخفاض أسعار تجهيزات المنزل والملابس والأحذية

من ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.2%، متأثرة بانخفاض أسعار الآثات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة -4.6%.
وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.2% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة -6.2 %.


استقرار أسعار المستهلك

وظلت أسعار المستهلك مستقرة نسبيًا وطفيفة في أغسطس 2023م مقارنة بشهر يوليو 2023م، بزيادة بسيطة بنسبة 0.03%.، حسب تقرير الرقم القياسي.
وارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.7%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.8%.
وارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.6% ومن جانب آخر انخفضت أسعار كل من: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.3%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة -%0.3.


انخفاض أسعار السلع والخدمات الشخصية

وانخفضت أيضًا أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة -0.3%، وقسم النقل بنسبة -0.4%، وقسم الاتصالات بنسبة -0.3% ، وقسم الصحة بنسبة -%0.2، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة -0.1%.


إشادة صندوق النقد الدولي

أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن المملكة، بجملة الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية التي طالت الاقتصاد والمالية العامة للدولة، منذ انطلاقة رؤيتها عام 2016.
أثنى الصندوق من خلال فريق بعثته ومجلسه التنفيذي برؤية المملكة 2030 مؤكداً على أن المملكة تسير في المسار الصحيح ومستمرة في تحقيق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية.


تحقيق اقتصاد أخضر مستدام

مثمناً في ذات الوقت استمرار جهود المملكة في تنفيذ أجندة إصلاحات رؤية السعودية 2030 نحو تحقيق اقتصاد أخضر مستدام.
كما وأشاد تقرير مشاورات المادة الرابعة ورحب بجهود المملكة في الإصلاحات المتخذة نحو ترشيد الإنفاق وتعزيز الإطار المالي، منوهاً بالإنجازات الرائعة التي تحققت في مجال الرقمنة.
الصندوق أشاد أيضاً بالمستوى القياسي المنخفض للبطالة في المملكة وإلى تجاوز مشاركة المرأة في سوق العمل نسبة 30 % المستهدفة في رؤية السعودية 2030.

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