التجارة تستدعي 145 سيارة مرسيدس بسبب هذا الخلل الخطير

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 145 مركبة مرسيدس "S-Class" من إنتاج الفترة "2020 – 2022"، وذلك لوجود خلل في تثبيت الوصلة الأرضية الكهربائية في الصندوق الخلفي. اضافة اعلان





نظام الثبات الإلكتروني





خطر أثناء القيادة





خطر وقوع حادث

وقالت الوزارة إن هذا الخلل قد يؤدي لارتفاع حرارة التوصيلات وعدم عمل نظام الثبات الإلكتروني، مما يزيد من احتمالية وقوع حادث أو خطر نشوب حريق.جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس"، حيث أشارت الى أنها ستقوم بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa.وقالت الوزارة إنها سوف تتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.وكانت وزارة التجارة قد أعلنت عن استدعاء أكثر من 700 سيارة "مرسيدس بنز"، بسبب خلل فني يترتب عليه خطر أثناء القيادة.وأرجعت الوزارة، قرارها باستدعاء السيارات المصنعة بين عامي 2021 و2023، إلى خلل في مضخة الوقود.وقالت إن الخلل "قد يؤدي إلى فقد عزم المركبة أثناء القيادة، وتوقف المركبة عن العمل مما يزيد من خطر وقوع حادث".ودعت الوزارة، ملاك السيارات المشار إليها إلى التواصل مع شركة إبراهيم الجفالي للسيارات لاستبدال مضخة الوقود مجانًا.