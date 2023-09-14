عاجل.. النيابة العامة تطرح 120 وظيفة عبر "جدارات"

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أعلنت النيابة العامة عن طرح 120 وظيفة إدارية من المرتبة "السادسة" حتى "السابعة" على سلم رواتب الموظفين العام "الإدارية" عن طريق التعاقد من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" على النحو التالي: اضافة اعلان





المراتب:



الفئات المستهدفة في الإعلان:



طريقة التقديم:



- المرتبة السادسة "عدد 117".- المرتبة السابعة "عدد 3".- "المجموع "120المسميات الوظيفية:". - فني دعم المرتبة السابعة - الرياض " عدد 2". فني دعم المرتبة السابعة - الطائف " عدد 1 -- كاتب ضبط المرتبة السادسة - الرياض " عدد 11".- كاتب ضبط المرتبة السادسة - المدينة المنورة " عدد 5"." كاتب ضبط المرتبة السادسة - الدمام " عدد 4 -" - كاتب ضبط "المرتبة السادسة" - جدة " عدد 4" كاتب ضبط "المرتبة السادسة" - أبها " عدد 3 -- كاتب ضبط "المرتبة السادسة - القريات - عدد 2- كاتب ضبط "المرتبة السادسة - تثليث - عدد 2" كاتب ضبط المرتبة السادسة - شرورة " عدد 2" كاتب ضبط المرتبة السادسة - صامطة " عدد 2" كاتب ضبط المرتبة السادسة - البكيرية "عدد 1" كاتب ضبط المرتبة السادسة - الخبر " عدد 1" كاتب ضبط المرتبة السادسة - الخرج " عدد 1" كاتب ضبط المرتبة السادسة – عرعر" عدد 3"كاتب ضبط المرتبة السادسة - أبو عريش "عدد2"" كاتب ضبط المرتبة السادسة - الباحة " عدد 2" كاتب ضبط المرتبة السادسة - احد رفيدة "عدد 1- كاتب ضبط المرتبة السادسة - احد المسارحة "عدد 1"" كاتب ضبط المرتبة السادسة - الدرعية " عدد 1" كاتب ضبط المرتبة السادسة - الخفجي " عدد 1" كاتب سجل المرتبة السادسة - الزلفي " عدد 1كاتب سجل المرتبة السادسة - ظهران الجنوب "عدد 1"" كاتب سجل المرتبة السادسة - الجوف " عدد 1" كاتب سجل المرتبة السادسة - بيشة " عدد 3كاتب سجل المرتبة السادسة - حفر الباطن " عدد 1"كاتب سجل المرتبة السادسة - وادي الدواسر عدد "1"" كاتب سجل المرتبة السادسة - تربة " عدد 1" كاتب سجل المرتبة السادسة - عرعر " عدد 1كاتب سجل المرتبة السادسة - قرية العليا " عدد 1"" باحث احصاء مساعد المرتبة السادسة - الدمام - عدد 1"باحث احصاء مساعد المرتبة السادسة - المدينة المنورة " عدد 1"- باحث شؤون موظفين المرتبة السادسة - الأحساء "عدد 1"مناطق التوظيف:الرياض -- الطائف- المدينة المنورةالدمام-جدة-أبها -- عرعر- أبو عريشالباحة-العلا-- الجوف- جازان- تثليث- عنيزةوادي الدواسر-- القرياتالبكيرية-الزلفي -الدرعية -بلجرشي -ضباء-طبرجل-- طريف- عفيف- ظهران الجنوب- سراة عبيدة- المجمعةتبوك -حائل-نجران -- الأحساء- خميس مشيط- حفر الباطن- ومدن ومحافظات أخرىخريجي درجة البكالوريوس و" "- حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف"- الوظائف المعلن عنها للرجال والنساء للمراتب (السادسة، السابعة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية- الاولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية- سيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات.- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.يبدأ التقديم يوم الأحد 1445/3/2هـ من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا) ويستمر حتى الخميس 1445/3/6هـ.