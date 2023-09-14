الخميس، 29 صفر 1445 ، 14 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

عاجل.. النيابة العامة تطرح 120 وظيفة عبر "جدارات"

قففث ف فق
النيابة العامة تطرح 120 وظيفة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت النيابة العامة عن طرح 120 وظيفة إدارية من المرتبة "السادسة" حتى "السابعة" على سلم رواتب الموظفين العام "الإدارية" عن طريق التعاقد من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" على النحو التالي:اضافة اعلان

المراتب:

- المرتبة السادسة "عدد 117".
- المرتبة السابعة "عدد 3".  
- "المجموع "120
المسميات الوظيفية:
". - فني دعم المرتبة السابعة - الرياض " عدد 2
". فني دعم المرتبة السابعة - الطائف " عدد 1 -
- كاتب ضبط المرتبة السادسة - الرياض " عدد 11".
- كاتب ضبط المرتبة السادسة - المدينة المنورة " عدد 5".
" كاتب ضبط المرتبة السادسة - الدمام " عدد 4 -
" - كاتب ضبط "المرتبة السادسة" - جدة " عدد 4
" كاتب ضبط "المرتبة السادسة" - أبها " عدد 3 -
- كاتب ضبط "المرتبة السادسة - القريات - عدد 2
- كاتب ضبط "المرتبة السادسة - تثليث - عدد 2
" كاتب ضبط المرتبة السادسة - شرورة " عدد 2
" كاتب ضبط المرتبة السادسة - صامطة " عدد 2
" كاتب ضبط المرتبة السادسة - البكيرية "عدد 1
" كاتب ضبط المرتبة السادسة - الخبر " عدد 1
" كاتب ضبط المرتبة السادسة - الخرج " عدد 1
" كاتب ضبط المرتبة السادسة – عرعر" عدد 3
"كاتب ضبط المرتبة السادسة - أبو عريش "عدد2"
" كاتب ضبط المرتبة السادسة - الباحة " عدد 2
" كاتب ضبط المرتبة السادسة - احد رفيدة "عدد 1
- كاتب ضبط المرتبة السادسة - احد المسارحة "عدد 1"
" كاتب ضبط المرتبة السادسة - الدرعية " عدد 1
" كاتب ضبط المرتبة السادسة - الخفجي " عدد 1
" كاتب سجل المرتبة السادسة - الزلفي " عدد 1
كاتب سجل المرتبة السادسة - ظهران الجنوب  "عدد 1"
" كاتب سجل المرتبة السادسة - الجوف " عدد 1
" كاتب سجل المرتبة السادسة - بيشة " عدد 3
كاتب سجل المرتبة السادسة - حفر الباطن " عدد 1"
كاتب سجل المرتبة السادسة - وادي الدواسر  عدد "1"
" كاتب سجل المرتبة السادسة - تربة " عدد 1
" كاتب سجل المرتبة السادسة - عرعر " عدد 1
كاتب سجل المرتبة السادسة - قرية العليا  " عدد 1"
" باحث احصاء مساعد المرتبة السادسة - الدمام - عدد 1"
باحث احصاء مساعد المرتبة السادسة - المدينة المنورة " عدد 1"
- باحث شؤون موظفين المرتبة السادسة - الأحساء "عدد 1"

مناطق التوظيف:
الرياض -
- الطائف
- المدينة المنورة
 الدمام-
 جدة-
أبها -
- عرعر
- أبو عريش
 الباحة-
 العلا-
- الجوف
- جازان
- تثليث
- عنيزة
وادي الدواسر-
- القريات
البكيرية-
الزلفي -
الدرعية -
بلجرشي -
 ضباء-
 طبرجل-
- طريف
- عفيف
- ظهران الجنوب
- سراة عبيدة
- المجمعة
تبوك -
 حائل-
نجران -
- الأحساء
- خميس مشيط
- حفر الباطن
- ومدن ومحافظات أخرى

الفئات المستهدفة في الإعلان:

خريجي درجة البكالوريوس و" "- حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف"
- الوظائف المعلن عنها للرجال والنساء للمراتب (السادسة، السابعة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية
 - الاولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية
- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة
- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية
- سيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً
- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات.
- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم يوم الأحد 1445/3/2هـ من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا) ويستمر حتى الخميس 1445/3/6هـ.

اقرأ أيضا

ارامكو السعودية
1:05 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

"أرامكو" تطرح وظائف لحملة الدبلوم فأعلى.. الشروط ورابط التقديم

فقفققففقققث
11:43 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

رابط التقديم.. فتح باب التوظيف في هيئة حكومية لحملة البكالوريوس

موظفون سعوديون
11:29 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

"الموارد" تسمح بتعديل عقد العمل بهذه الطريقة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
10:49 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

بعد وفاة المشترك.. "التأمينات" تحدد أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش

اقرأ أيضا

بشرى سارة.. الموارد البشرية تطرح وظائف لحملة كافة المؤهلات

الجامعة الإلكترونية تعلن عن استقبال طلبات التعاون بفروعها في المملكة

مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

رابط التقديم.. مشروع حكومي يعلن عن حاجته لموظفين

بدون صك ولا عقد إيجار.. كيف يستفيد من دعم المواطن؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

logo-2 3:31 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالجامعة الإلكترونية بمختلف التخصصات

مستشفى الملك خالد 10:03 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض

F5aaH3wWEAEyAfE 2:52 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

سارع بالتقديم.. الإعلان عن وظائف مدنية في وزارة الدفاع بهذه التخصصات

F5FDrwSXIAAb_Q2 9:37 ص الأحد، 03 سبتمبر 2023

فتح باب التوظيف في وزارة الدفاع لهؤلاء الخريجين

اقرأ أيضا

الاحوال المدنية
5:23 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

الأحوال المدنية: تغيير صورة الهوية الوطنية في حالتين فقط

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
4:12 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

"الزكاة" تدعو عملائها للاستفادة من تطيق "ZATCA"

logo-2
3:31 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالجامعة الإلكترونية بمختلف التخصصات

حساب المواطن
12:55 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

تنبيه جديد من حساب المواطن بخصوص العمالة المنزلية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
4:42 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. حقيقة تأثر المملكة بالأعاصير وارتفاع الأسعار ووظائف بالنيابة العامة

ققققققققققققققققققققققققققققق
4:45 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

عاجل.. إحالة 25 مشتبها للنيابة لمخالفتهم نظام السوق ولوائحه التنفيذية

حساب المواطن
4:12 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

لمن يهمهم الأمر.. تعرف على مصير حساب المواطن

1300881-2071592147
3:12 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

ارتفاع الأسعار في المملكة مرحلة مؤقتة.. والدليل تقرير صندوق النقد

بسسف قف فق
3:04 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

توضيح مهم من "الأرصاد" عن تأثر المملكة المباشر بالأعاصير

وزارة الداخلية السعودية
2:38 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

قتل ورصاص ومخدرات.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بجان في الشرقية