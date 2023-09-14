الخميس، 29 صفر 1445 ، 14 سبتمبر 2023

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أخبار السعودية.. حكم الشرع بحق "خائنين" والمستحقون للمعاش بعد الوفاة ووظائف لكافة المؤهلات

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

خانوا وطنهم.. "الدفاع" تُعلن تنفيذ حكم الشرع بحق اثنين من منسوبيها
 صدر عن وزارة الدفاع اليوم البيان التالي:
 // بيان وزارة الدفاع //
 بسم الله الرحمن الرحيم

في احتفالية اليوم الوطني.. 4 أوامر للملك المؤسس
تحتفل المملكة في 23 من سبتمبر من كل عام، بيومها الوطني، الذي يوافق ذكرى إعلان توحيدها وتسميتها بالمملكة العربية السعودية.

"سيتي سكيب" يُغلق أبوابه على استثمارات بـ 110 مليارات ريال
حقق معرض "سيتي سكيب" العالمي الذي أقيم في الرياض، وأنهى أعماله مساء أمس، استثمارات بأكثر من 110 مليارات ريال، من خلال مشاركة 350 جهة عارضة و10 آلاف مستثمر دولي.

المملكة الـ 6 عالميًا.. احتياطيات العرب من الغاز بلغت 56 تريليون متر مكعب 2022
ارتفعت احتياطيات الغاز المؤكدة للدول العربية (تسع دول) 1.9 في المئة أو ما يعادل 1.02 تريليون متر مكعب قياسية خلال العام الماضي، لتبلغ 55.94 تريليون متر مكعب قياسية.

بعد وفاة المشترك.. "التأمينات" تحدد أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أفراد عائلة المتوفى المستحقين لصرف المعاش لعملاء نظام التأمينات، على النحو التالي: 

فيديو نادر للعثيمين: ضحايا الزلازل والسيول شهداء
بالتزامن مع الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية، والذي أعقب زلزالًا أشد في تركيا وسوريا، إلى جانب العواصف والفيضانات والأعاصير التي هاجمت مناطق شرق ليبيا، تساءل الكثيرون عن مصير الضحايا وهل يُعتبروا من الشهداء؟

بشرى سارة.. الموارد البشرية تطرح وظائف لحملة كافة المؤهلات
أعلنت وزارة الموارد البشرية (بوابة العمل عن بعد) عن توفر 37 وظيفة متنوعة للرجال والنساء في مناطق المملكة (لحملة كافة المؤهلات).

47 بالشرقية.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكةأعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

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