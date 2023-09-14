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توضيح مهم من "الأرصاد" عن تأثر المملكة المباشر بالأعاصير

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توضيح مهم من "الأرصاد"
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أصدر المركز الوطني للأرصاد توضيحًا عاجلًا بشأن تاثر المملكة المباشر بالأعاصير والزلازل والفيضانات التي ضربت مناطق مختلفة من الوطن العربي.اضافة اعلان
وقال المتحدث باسم المركز إن كل ما يتداول من أخبار عن تأثر المملكة المباشر بالأعاصير غير صحيح ولا يتجاوز إلا الإثارة الإعلامية. الإثارة الإعلامية  المباشر.

 

بحار شبه مغلقة


وأوضح أن المملكة تطل على بحار شبه مغلقة لا تتكوّن بها الأعاصير المدارية وتأثيرها المباشر غير وارد بمشيئة الله تعالى.
وشدد على ضرورة استقاء المعلومات حول هذا الأمر من خلال القنوات الرسمية وما يصدر عن المركز من نشرات وإنذارات التي تصدر على مدار الساعة.
يأتي هذا في وقت تتأثر فيه دول عربية لهزات ارضية وزلازل مدمرة مع فيضانات جارفة خاصة في شرق ليبيا ومدينة درنة المكنوبة، حيث قتل آلاف البشر وأضعافهم من المفقودين.
كما يأتي بعد أيام من زلزال قوي ضرب المملكة المغربية وخلف آلاف الضحايا وخسائر كبيرة في الأرواح والمملتكات.

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