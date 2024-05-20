"التعليم" تحدد أنصبة التشكيلات المدرسية في مدارس التعليم العام

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حددت وزارة التعليم، أنصبة التشكيلات المدرسية في مدارس التعليم العام التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 1446هـ.





أنصبة التشكيلات المدرسية في مدارس التعليم العام



وكالة المدرسة



التوجيه الطلابي



محضر المختبر



الموجه الصحي



أمين مصادر تعلم



وبينت الوزارة في وثيقة التشكيلات الإشرافية والمدرسية لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي، أن المدرسة تستحق مديرًا في كافة المراحل الدراسية دون تحديد عدد معين للطلاب والطالبات، وفقًا لـ"عكاظ".وفي مجال الوكالة تستحق المدرسة وكيلًا واحدًا إذا كان عدد طلاب المدرسة الابتدائية أو المتوسطة من 150 طالبًا إلى 350 طالبًا، والمدرسة الثانوية من 150 طالبًا إلى 250 طالبًا.وتستحق وكيلين إذا كان عدد طلاب المدرسة الابتدائية والمتوسطة من 351 طالبًا إلى 600 طالب، والمدرسة الثانوية من 251 طالبًا إلى 500 طالب، وتستحق ثلاثة وكلاء إذا عدد الطلاب أكثر من ذلك.وفي مجال التوجيه الطلابي، تستحق المدرسة موجهًا طلابيًا واحدًا إذا كان عدد الطلاب من 75 طالبًا إلى 250 طالبًا، وموجهين طلابيين إذا كان عدد الطلاب من 251 طالبًا إلى 500 طالب، وثلاثة موجهين طلابيين إذا عدد الطلاب أكثر من ذلك.وأوضحت الوثيقة، أن وكيل المدرسة يأخذ نصابًا تدريسيًا إذا قل عدد الطلاب عن 150 طالبًا.وتستحق المدرسة محضرًا واحدًا للمختبر في حال وجود مختبر إذا كان عدد الفصول 11 فصلًا وأكثر في مدارس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية.ومن 7 إلى 18 فصلًا في المرحلة المتوسطة، ومن 6 فصول إلى 17 فصلًا في المدارس الثانوية، ومن فصل إلى 5 فصول في مدارس التعليم المستمر، ومن فصلين إلى 6 فصول في مدارس ذوي الإعاقة.وتستحق محضرين إذا كان عدد الفصول 19 فصلًا فأكثر في المدارس المتوسطة، و18 فصلًا فأكثر في المدارس الثانوية.و6 فصول فأكثر في المدارس الثانوية بالتعليم المستمر، و7 فصول في مدارس ذوي الإعاقة.وتستحق المدارس في كافة المراحل موجهًا صحيًا إذا كان عدد الطلاب أقل من 100 طالب، وموجهين إذا كان عدد الطلاب 101 فأكثر.وتستحق المدارس أمين مصادر تعلم في حال وجود مكتبة أو مركز مصادر تعلم في مدارس رياض الأطفال والطفولة المبكرة والابتدائية إذا كان عدد الفصول 12 فأكثر.وفي المدارس المتوسطة إذا كان عدد الفصول أكثر من 9 فصول، وفي المدارس الثانوية 6 فصول فأكثر، وفي مدارس ذوي الإعاقة إذا كان عدد الفصول فصلين فأكثر.