الإثنين، 12 ذو القعدة 1445 ، 20 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"التعليم" تحدد أنصبة التشكيلات المدرسية في مدارس التعليم العام

وزارة التعليم
وزارة التعليم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حددت وزارة التعليم، أنصبة التشكيلات المدرسية في مدارس التعليم العام التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 1446هـ.اضافة اعلان

أنصبة التشكيلات المدرسية في مدارس التعليم العام

وبينت الوزارة في وثيقة التشكيلات الإشرافية والمدرسية لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي، أن المدرسة تستحق مديرًا في كافة المراحل الدراسية دون تحديد عدد معين للطلاب والطالبات، وفقًا لـ"عكاظ".

وكالة المدرسة

وفي مجال الوكالة تستحق المدرسة وكيلًا واحدًا إذا كان عدد طلاب المدرسة الابتدائية أو المتوسطة من 150 طالبًا إلى 350 طالبًا، والمدرسة الثانوية من 150 طالبًا إلى 250 طالبًا.
وتستحق وكيلين إذا كان عدد طلاب المدرسة الابتدائية والمتوسطة من 351 طالبًا إلى 600 طالب، والمدرسة الثانوية من 251 طالبًا إلى 500 طالب، وتستحق ثلاثة وكلاء إذا عدد الطلاب أكثر من ذلك.

التوجيه الطلابي

وفي مجال التوجيه الطلابي، تستحق المدرسة موجهًا طلابيًا واحدًا إذا كان عدد الطلاب من 75 طالبًا إلى 250 طالبًا، وموجهين طلابيين إذا كان عدد الطلاب من 251 طالبًا إلى 500 طالب، وثلاثة موجهين طلابيين إذا عدد الطلاب أكثر من ذلك.
وأوضحت الوثيقة، أن وكيل المدرسة يأخذ نصابًا تدريسيًا إذا قل عدد الطلاب عن 150 طالبًا.

محضر المختبر

وتستحق المدرسة محضرًا واحدًا للمختبر في حال وجود مختبر إذا كان عدد الفصول 11 فصلًا وأكثر في مدارس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية.
ومن 7 إلى 18 فصلًا في المرحلة المتوسطة، ومن 6 فصول إلى 17 فصلًا في المدارس الثانوية، ومن فصل إلى 5 فصول في مدارس التعليم المستمر، ومن فصلين إلى 6 فصول في مدارس ذوي الإعاقة.
وتستحق محضرين إذا كان عدد الفصول 19 فصلًا فأكثر في المدارس المتوسطة، و18 فصلًا فأكثر في المدارس الثانوية.
و6 فصول فأكثر في المدارس الثانوية بالتعليم المستمر، و7 فصول في مدارس ذوي الإعاقة.

الموجه الصحي

وتستحق المدارس في كافة المراحل موجهًا صحيًا إذا كان عدد الطلاب أقل من 100 طالب، وموجهين إذا كان عدد الطلاب 101 فأكثر.

أمين مصادر تعلم

وتستحق المدارس أمين مصادر تعلم في حال وجود مكتبة أو مركز مصادر تعلم في مدارس رياض الأطفال والطفولة المبكرة والابتدائية إذا كان عدد الفصول 12 فأكثر.
وفي المدارس المتوسطة إذا كان عدد الفصول أكثر من 9 فصول، وفي المدارس الثانوية 6 فصول فأكثر، وفي مدارس ذوي الإعاقة إذا كان عدد الفصول فصلين فأكثر.

اقرأ أيضا

شرطة الرياض تضبط شخصًا ارتكب فعلًا مشينًا في مكان عام

خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان في وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه

عاجل.. وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي في 8 حالات.. هل من بينها وفاة العائل؟

"تعليم الحدود الشمالية" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

بالفيديو.. مشهد مهيب لصاعقة رعدية في بللسمر منطقة عسير

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة التعليم 1:44 ص الأحد، 19 مايو 2024

تفاصيل شروط نجاح الطلاب والطالبات بجميع المراحل

وزارة التعليم ونظام نور 3:57 م الإثنين، 13 مايو 2024

إعلان نتائج طلبات العدول عن النقل الخارجي في نظام نور لمن رفع طلب عدول

وزارة التعليم - صورة رسمية 3:14 م الجمعة، 10 مايو 2024

عاجل.. غدًا نهاية التقدم بطلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور

أخبار السعودية 5:01 م الخميس، 09 مايو 2024

عاجل.. أخبار السعودية.. 3.4 مليار ريال لمستفيدي حساب المواطن وجريمة قاسية في عسير