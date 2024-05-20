الإثنين، 12 ذو القعدة 1445 ، 20 مايو 2024

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ضبط 14 مخالفًا.. الأمن يهاجم تجار السموم ومهربي المخدرات بهذه المناطق

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مكافحة المخدرات
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم الاثنين، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

إحباط تهريب 200 كيلوجرامًا من القات

ففي منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 200 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.


ضبط عددًا من الحظائر المخالفة

ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بمكتبها بالعاصمة المقدسة، بالتعاون مع عدة جهات حكومية عددًا من الحظائر المخالفة للنظام، حيث تبيع حليب الإبل على الطرقات في الشميسي وقهوة الجبل.

القبض على 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود

وفي عسير، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، لتهريبهم 264 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط مخالفين لقطعهما الأشـجار في مكة

وفي منطقة مكة المكرمة، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في بحوزتهم 2150 مترًا مكعبًا من الفحم المحلي, و1800 متر مكعب من الحطب المحلي.


ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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