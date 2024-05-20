ضبط 14 مخالفًا.. الأمن يهاجم تجار السموم ومهربي المخدرات بهذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم الاثنين، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 200 كيلوجرامًا من القات



ضبط عددًا من الحظائر المخالفة



القبض على 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود



ضبط مخالفين لقطعهما الأشـجار في مكة



ففي منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 200 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بمكتبها بالعاصمة المقدسة، بالتعاون مع عدة جهات حكومية عددًا من الحظائر المخالفة للنظام، حيث تبيع حليب الإبل على الطرقات في الشميسي وقهوة الجبل.وفي عسير، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، لتهريبهم 264 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.وفي منطقة مكة المكرمة، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في بحوزتهم 2150 مترًا مكعبًا من الفحم المحلي, و1800 متر مكعب من الحطب المحلي.





ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

