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قتل ورصاص ومخدرات.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بجان في الشرقية

وزارة الداخلية السعودية
وزارة الداخلية
أ أ
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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآيةاضافة اعلان
 وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون).َ)
 أقدم / ماجد بن خالد بن ناصر السبيعي - سعودي الجنسية -، على قتل / فيصل بن ناصر بن مرعيد السبيعي - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح ناري عدة طلقات مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلاف بينهما، وتعاطي أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدر، وقيادة السيارة تحت تأثيرهما.
 وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.
 وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
 وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / ماجد بن خالد بن ناصر السبيعي - سعودي الجنسية -، يوم الخميس بتاريخ 29 / 02 / 1445هـ الموافق 14 / 09 / 2023م بالمنطقة الشرقية.
 ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.
 وتحذر في الوقت ذاته كل من تُسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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