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مغادرة الطائرة الإغاثية الرابعة إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات

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مغادرة الطائرة الإغاثية الرابعة إلى ليبيا
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غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، طائرة المملكة الإغاثية الرابعة متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي.اضافة اعلان

الطائرة تحمل على متنها 90 طنا من المساعدات

وتحمل الطائرة على متنها 90 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.
ويأتي هذا إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات.


 كما يأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي

 وسيقوم فريق مختص من المركز بالإشراف على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.

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