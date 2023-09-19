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فرص للخريجين.. ملتقى للتوظيف بالكلية التقنية في أبها (فيديو)

المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني
المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني
أ أ
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دشّنت الكلية التقنية في أبها، ملتقى التوظيف التقني بمنطقة عسير؛ والذي يهدف لطرح عدد من الفرص الوظيفية لخريجي الكليات التقنية، بمشاركة العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى بالمنطقة.اضافة اعلان

فرص وظيفية لخريجي الكليات التقنية

وأوضح عميد الكلية التقنية بأبها، الدكتور يحيى آل كاسي، لفضائية "الإخبارية"، أن الملتقى يهدف إلى توفير فرص وظيفية لخريجي الكليات التقنية بعسير.
وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن خطط الكلية التقنية، لخلق فرص توظيفية لأبنائنا الخريجين على مستوى المملكة.
وشدد على أن من بين برامج الكلية، إقامة العديد من منتديات التوظيف وهذا أولها، ويستهدف خريجي ميكانيكا السيارات والمركبات.
وقال إنه سيتم أيضًا تنظيم ملتقيات قادمة تستهدف خريجي الكهرباء والحاسب الآلي والتقنية الإدارية والمدني والمعماري.

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