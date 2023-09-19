تنبيه من حساب المواطن للمتزوجين: لا يُشترط هذا الأمر للحصول على الدعم

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قال حساب المواطن، إنه لا يُشترط أن يكون لدى المتزوج عقد إيجار للحصول على الدعم.

وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال كانت الحالة الاجتماعية متزوج لا يلزمك توفر عقد إيجار". اضافة اعلان

وتابع: "ويُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم".



في حال كانت الحالة الاجتماعية متزوج لا يلزمك توفر عقد ايجار، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z ، نسعد بخدمتك September 19, 2023

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