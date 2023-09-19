الثلاثاء، 04 ربيع الأول 1445 ، 19 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

بشرى من "الموارد" للمستفيدين من برنامج "تمهير"

برنامج "تمهير
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن الحصول على دعم برنامج "تمهير" لا يؤثر على الضمان الاجتماعي.
وأضافت ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابها في منصة "إكس": "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على تمهير عند دراسة نتيجة الأهلية".اضافة اعلان


برنامج تمهير


تتيح الخدمة التدريب على رأس العمل بشكل خاص لتطوير مهارات خريجي الجامعات والمعاهد والكليات السعودية والأجنبية.
وتشمل الخدمة حديثي التخرج أو ممن سبق لهم العمل؛ بهدف تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.
ويمنح البرنامج مكافأة مالية تبلغ 3000 ريال شهريًا للمتدرب لحملة البكالوريوس فأعلى، ومكافأة مالية تبلغ 2000 ريال شهريًا للمتدرب لحملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية، يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" للمتدرب.

الضمان الاجتماعي المطور

وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وفق الشروط المطروحة.
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق".
ويمكن التسجيل في النظام المطور عبر الرابط التالي: (اضغط هنا) https://sbis.hrsd.gov.sa

أهلية الضمان الاجتماعي المطور


وتعمل الوزارة على دراسة الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور شهريًا، ومن أهم الشروط:
-يجب أن يكون صاحب طلب التسجيل في الضمان مواطنًا، باستثناء أرملة أو مطلقة مواطن.
-يجب أن يكون المواطن مقيمًا بصفة دائمة ومستمرة داخل المملكة.
-قيمة دخل المواطن صاحب الطلب لا يجب أن تتجاوز الحد المسموح به وفقًا لسلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور.
-لا يجب أن يكون لدى المواطن أصول ثابتة بقيمة مرتفعة أو ثروة ضخمة.
-يجب أن لا يكون المواطن مودعًا في السجن أو في أحد دور الإيواء الحكومية.
-يجب الالتزام بتقديم كافة البيانات والأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل بشكل كامل وصحيح.
-يجب أن يكون المواطن صادقًا تمامًا في تقديم المعلومات والبيانات والمستندات أثناء التسجيل، لتجنب التعرض للعقوبات التي تفرضها الجهات المسؤولة عن البرنامج على المتلاعبين في البيانات للحصول على دعم الضمان بدون وجه حق.

اقرأ أيضا

وظائف فرص شاغرة
9:57 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

بشرى للباحثين عن عمل.. وظائف شاغرة في 75 جهة حكومية وشركة كبرى

الأراضي السكنية في - سكني - حي الندى - في جدة
7:50 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

تنويه مهم من سكني بخصوص الاستفادة من الأرض المجانية

نيوم
8:50 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

وظائف في مشروع نيوم.. براتب 10 آلاف ريال

أرامكو روان للحفر
7:40 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

33 وظيفة شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر لحملة الثانوية فأعلى

اقرأ أيضا

منصة مساند تتيح وظيفة جديدة عبر نظام الاستقدام .. التفاصيل

هل يؤثر دخل الفرد من "تمهير" على حساب المواطن؟

أمانة منطقة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر تمهير

هل يمكن لزوجة السجين الاستفادة من دعم حساب المواطن؟

"أرامكو" تطرح وظائف لحملة الثانوية فأعلى.. رابط التقديم

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الضمان الاجتماعي المطور 10:02 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له

توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة 10:23 م الخميس، 24 أغسطس 2023

بيسر وسهولة.. 6 خدمات إلزامية لنقل المعتمرين والزوار

7547941-1520416824 6:47 م الأربعاء، 23 أغسطس 2023

ماذا تفعل إذا كان سبب استبعادك المسجل في التأمينات من صاحب العمل غير صحيح؟

منصة-بلدي 7:21 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

أمانة العاصمة المقدسة تكشف أفضل الخدمات التي تقدمها منصة "بلدي"

اقرأ أيضا

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
12:45 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

"التخصصات الصحية" تبدأ التقديم على 3 برامج منتهية بالتوظيف

الهيئة العامة للموانئ
12:30 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في هيئة الموانئ

حساب المواطن
12:12 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم لمستفيدي تمهير

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
11:56 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

بالهجري أم الميلادي؟.. التأمينات تكشف آلية احتساب عمر المشترك

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

برنامج "تمهير
10:02 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

بشرى من "الموارد" للمستفيدين من برنامج "تمهير"

وظائف فرص شاغرة
9:57 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

بشرى للباحثين عن عمل.. وظائف شاغرة في 75 جهة حكومية وشركة كبرى

أهم 10
9:42 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الاستفادة من الأرض المجانية وقصة منزل كافل الأيتام في درنة

الملك عبدالعزيز آل سعود 1
8:55 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

اليوم الوطني.. الطريق إلى توحيد المملكة بدأ من هنا

بدر الشويعر
8:26 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

متخصص: إعادة العقار المعيوب لأصحابه إلا في هذه الحالة

وزير التعليم يوسف البنيان
8:07 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

"التعليم": 74 ألف طالبة وطالبة من 160 دولة في جامعات المملكة