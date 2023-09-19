بشرى من "الموارد" للمستفيدين من برنامج "تمهير"

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قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن الحصول على دعم برنامج "تمهير" لا يؤثر على الضمان الاجتماعي.

وأضافت ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابها في منصة "إكس": "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على تمهير عند دراسة نتيجة الأهلية". اضافة اعلان



وعليكم السلام،



مستمرون في تقديم الدعم، ويختلف الدعم السكني حسب اختيار المنتج، وتعتبر الأرض السكنية أحد انواع الدعم المقدم للمستفيد، والاستفادة منها تعني استفادتك من الدعم السكني حسب اللائحة التنظيمية للدعم السكني. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) September 18, 2023

برنامج تمهير



الضمان الاجتماعي المطور



أهلية الضمان الاجتماعي المطور



تتيح الخدمة التدريب على رأس العمل بشكل خاص لتطوير مهارات خريجي الجامعات والمعاهد والكليات السعودية والأجنبية.وتشمل الخدمة حديثي التخرج أو ممن سبق لهم العمل؛ بهدف تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.ويمنح البرنامج مكافأة مالية تبلغ 3000 ريال شهريًا للمتدرب لحملة البكالوريوس فأعلى، ومكافأة مالية تبلغ 2000 ريال شهريًا للمتدرب لحملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية، يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" للمتدرب.وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وفق الشروط المطروحة.وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق".ويمكن التسجيل في النظام المطور عبر الرابط التالي: (اضغط هنا) https://sbis.hrsd.gov.saوتعمل الوزارة على دراسة الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور شهريًا، ومن أهم الشروط:-يجب أن يكون صاحب طلب التسجيل في الضمان مواطنًا، باستثناء أرملة أو مطلقة مواطن.-يجب أن يكون المواطن مقيمًا بصفة دائمة ومستمرة داخل المملكة.-قيمة دخل المواطن صاحب الطلب لا يجب أن تتجاوز الحد المسموح به وفقًا لسلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور.-لا يجب أن يكون لدى المواطن أصول ثابتة بقيمة مرتفعة أو ثروة ضخمة.-يجب أن لا يكون المواطن مودعًا في السجن أو في أحد دور الإيواء الحكومية.-يجب الالتزام بتقديم كافة البيانات والأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل بشكل كامل وصحيح.-يجب أن يكون المواطن صادقًا تمامًا في تقديم المعلومات والبيانات والمستندات أثناء التسجيل، لتجنب التعرض للعقوبات التي تفرضها الجهات المسؤولة عن البرنامج على المتلاعبين في البيانات للحصول على دعم الضمان بدون وجه حق.