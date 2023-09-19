"الخريق":المملكة والصين يتعاونان في الصناعات المتقدمة

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قال وزير الصناعة الصيني جين تشوانغلونغ، إن هناك مجالاً واسعاً للتعاون مع المملكة في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وأضاف، أن القطاعات تشمل كلا من قطاع السيارات والطاقة الشمسية والمواد الخام وتصنيع المعدات، وذلك وفقا لما جاء على موقع "أرقام". اضافة اعلان





تعزيز التعاون بين البلدين





التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين



وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع وزير الصناعة الصيني مع بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية.بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، مع وزير الصناعة وتقنية المعلومات الصيني جين تشوانغلونغ تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الناشئة.وقالت وزارة الصناعة في بيان نشرته على منصة "إكس" إن المباحثات التي أجراها الوزير جاءت خلال زيارته الرسمية لبكين.وقال الخريف على صفحته بمنصة إكس إنه التقى أيضا بوزير الموارد الطبيعية ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية الصينية ومسؤولين آخرين وناقشوا "تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين.كما ناقش طرق الاستفادة من الخبرات والتجارب، بما يعزز المصالح المشتركة بين البلدين"، وفقا لـ "الشروق".