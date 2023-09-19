الثلاثاء، 04 ربيع الأول 1445 ، 19 سبتمبر 2023

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بشرى للباحثين عن عمل.. وظائف شاغرة في 75 جهة حكومية وشركة كبرى

وظائف فرص شاغرة
معرض خطوة للتوظيف
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أعلنت شركة جلوورك عن إطلاق معرض خطوة للتوظيف 2023م بمشاركة 75 جهة حكومية وشركة كبرى على النحو التالي:

أ* هم جهات التوظيف المشاركة:اضافة اعلان

- وزارة الدفاع
- وزارة الثقافة
- الهيئة الملكية لمحافظة العلا
- هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
- الهيئة العامة للصناعات العسكرية
- هيئة تطوير منطقة عسير
- هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
- مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
- الهيئة السعودية للملكية الفكرية
- المدينة الطبية بجامعة الملك سعود
- شركة نيوم
- مطارات الرياض
- مصرف الراجحي
- شركة زين
- شركة سينومي
- شركة السودة للتطوير
- الشركة السعودية لشراء الطاقة
- شركة هنجرستيشن
- شركة إمداد الخبرات
- البنك السعودي الأول
- برنامج الشركات المليارية
- مجموعة شلهوب
- شركة إيجو
- شركة ديلويت العالمية
- البنك السعودي الفرنسي
- شركة برايس وترهاوس كوبرز
- شركة لوسيد موترز
- شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية
- مجموعة أولكم
- شركة إيرنست آند يونج
- شركة علم
- كابي التقنيات لتقنية المعلومات
- شركة بارسونز العربية السعودية
- شركة البلاغة القابضة
- شركة بيت
- الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات
- شركة ساماسكو للسيارات
- شركة بروتيفينتي
- آتكينز للاستشارات الهندسية
- شركة آرلا فودز
- طيران ناس
- السفارة الأمريكية
- شركة نقل وتقنيات المياه
- شركة كانو
- برنامج كفالة
- البنك العربي الوطني
- شركة رولاند بيرجر للاستشارات الإدارية
- الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية
- شركة بيبسيكو
- شركة بكتل
- شركة إيلاف للفنادق المحدودة
- شركة الطائرات المروحية
- شركة الفنار
- شركة مستقبلي
- شركة سليمان الراجحي للتمويل التنموي
- شركة يونيفونك
- شركة الوصل الوطني لتحصيل الديوم
- شركة إم دي إس لأنظمة الحاسب الآلي
- مجموعة أبو نيان القابضة
- شركة المجدوعي القابضة
- الجزيرة تكافل
- شركة كاريير
- شركة هرفي
- مصنع الجميح لتعبئة المرطبات
- شركة سلام
- تي إم إس للاستشارات
- شركة دنتسو
- شركة هيلتي العربية السعودية
- شركة منجز
- شركة سيسبان الغذاء التجارية
- شركة نقوة
- شركة أكوافينا
* المؤهلات المستهدفة:
- الثانوية العامة
- الدبلوم
-

البكالوريوس

فأعلى

* مواعيد إقامة المعرض:

يقام المعرض لمدة (3) أيام من الأربعاء 1445/3/12هـ (الموافق 2023/9/27م) حتى الجمعة 1445/3/14هـ (الموافق 2023/9/29م).

* مقر المعرض:

يقام المعرض في فندق هيلتون بالرياض، وللإطلاع على الموقع (اضغط هنا).
الأوقات:
1- الأربعاء، من 4 عصرًا حتى 10 مساءً.
2- الخميس، من 10 صباحًا حتى 10 مساءً.
3- الجمعة، من 1 ظهرًا حتى 10 مساءً.

* طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حاليًا عبر تعبئة النموذج على هذا الرابط (اضغط هنا) والحضور إلى معرض التوظيف في الأوقات المحددة أعلاه.




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