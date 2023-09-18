الإثنين، 03 ربيع الأول 1445 ، 18 سبتمبر 2023

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أخبار السعودية.. تعويضات الطيران المدني للمسافرين ووظائف المتقدمين لحساب المواطن

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

ملايين.. "الطيران المدني" يكشف عن إجمالي التعويضات التي دُفعت للمسافرين

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أن إجمالي التعويضات التي دُفعت للمسافرين خلال العامين 2021 ــ 2022 بلغت 58 مليون ريال من الناقلات الوطنية.

مغادرة طائرة المملكة الإغاثية الثالثة إلى ليبيا لمساعدة متضرري الفيضانات
غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي.

تنبيه مهم بخصوص وظائف المتقدمين لحساب المواطن
قال حساب المواطن، إنه لايتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية.

بالخطوات.. كل ما تريد معرفته عن خدمة نقل تابع منتهية إقامته
أتاحت وزارة الموارد البشرية، خدمة نقل تابع منتهية إقامته من خلال الخدمات الإلكترونية.

بالهجري أم الميلادي؟.. التأمينات تكشف آلية احتساب عمر المشترك
تتعامل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع الأمور التنظيمية بالتاريخ الميلادي كباقي القطاعات، فيما عدا حساب عمر العميل أو المشترك، حيث يتم احتسابه بالتاريخ الهجري. 

خدمة اليوم.. 10 خطوات لإصدار رخصة حرفية جديدة
تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، الخطوات المطلوبة واللازمة لإصدار رخصة حرفية جديدة.

براتب 17 ألف ريال.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية في الجبيل لهؤلاء الخريجين
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف متنوعة للرجال والنساء حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل (تشمل وظائف متعددة لا تتطلب خبرة).

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