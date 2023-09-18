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براتب 17 ألف ريال.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية في الجبيل لهؤلاء الخريجين

حساب المواطن - ريال - الراتب
الهيئة الملكية بالجبيل
أ أ
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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف متنوعة للرجال والنساء حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل (تشمل وظائف متعددة لا تتطلب خبرة).اضافة اعلان
وذلك لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في (الجبيل الصناعية، ينبع الصناعية، رأس الخير) على النحو التالي:


المسميات الوظيفية:

- عامل تثبيت أنابيب  (عدد 1 - للرجال - الجبيل)
- فني أجهزة راديو  (عدد 1 - للرجال - جيزان)
- مهندس شبكات اول  (عدد 1 - للرجال والنساء - رأس الخير)
- مدير مشروع  (عدد 1 - للرجال والنساء - ينبع)
- مشرف تشجير  (عدد 1 - للرجال والنساء - ينبع)
- منقذة  (عدد 1 - للنساء - ينبع)
- موظف استقبال  (عدد 1 - للرجال والنساء - الجبيل)
- محلل طلبات خدمة (عدد 1 - للرجال - رأس الخير)
- فني كهربائي (عدد 1 - للرجال والنساء - الجبيل)
- كاتب استلام وتسليم (عدد 1 - للرجال - الجبيل)
- فني دهان (عدد 1 - للرجال - الجبيل)


المؤهلات المطلوبة:

- الثانوية
- الدبلوم
- البكالوريوس


الرواتب:

تتراوح الرواتب الإجمالية من 5,000 إلى 17,500 حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.


نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل:

برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية،
يقوم برنامج التأهيل والإحلال بالدور المراقب لحركة توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية وعمل الإحصاءات والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب النشاط.
و تزايد تلك النسب بما يتماشى مع رؤية الهيئة الملكية لإدارة المدينة ووضع الآليات والإجراءات التي تسهم بقيام المستثمر بالدور الوطني بتوطين الوظائف وعمل بعض البرامج التدريبية قبل التوظيف بالتنسيق مع الجهات المختصة.


طريقة التقديم:

متاح التقديم حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا


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