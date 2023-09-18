براتب 17 ألف ريال.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية في الجبيل لهؤلاء الخريجين

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف متنوعة للرجال والنساء حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل (تشمل وظائف متعددة لا تتطلب خبرة). اضافة اعلان

وذلك لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في (الجبيل الصناعية، ينبع الصناعية، رأس الخير) على النحو التالي:





المسميات الوظيفية:





المؤهلات المطلوبة:





الرواتب:





نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل:





طريقة التقديم:

