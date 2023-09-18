تنبيه مهم بخصوص وظائف المتقدمين لحساب المواطن

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قال حساب المواطن، إنه لايتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية.

وأضاف ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس": "لايتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم". اضافة اعلان



وعليكم السلام، لايتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية و معايير الإستحقاق سيشملك الدعم ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦https://t.co/XGVelVLg1z⁩ ،نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) September 18, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

