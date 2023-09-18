بالخطوات.. كل ما تريد معرفته عن خدمة نقل تابع منتهية إقامته

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أتاحت وزارة الموارد البشرية، خدمة نقل تابع منتهية إقامته من خلال الخدمات الإلكترونية.

وقالت الوازرة عبر حساب "العناية بالمستفيدين" في منصة "إكس": "تم اتاحة خدمة نقل تابع منتهية إقامته من خلال الخدمات الإلكترونية وسيتم احتساب الرسوم من تاريخ النقل". اضافة اعلان



أهلاً بك، محمد

تم اتاحة خدمة نقل تابع منتهية اقامتة من خلال الخدمات الإلكترونية وسيتم احتساب الرسوم من تاريخ النقل .. شاكرين لك. — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) September 17, 2023

خطوات تقديم طلب الخدمة



6شروط لنقل الخدمة



إجراءات الموافقة على نقل الخدمة



وتشترط الوزارة ست خطوات لتقديم طلب الخدمة تتضمن:-تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.-اختيار خدمة نقل عامل وافد من الخدمات الإلكترونية.-تعبئة البيانات المطلوبة وتسديد الرسوم إن وُجدت.-مراجعة الجوازات لإصدار إقامة جديدة.-الموافقة على التعهد والشروط.-الضغط على إرسال.ووضعت الوزارة ستة شروط لنقل الخدمة، على النحو التالي:-أن تكون تراخيص المنشأة سارية وعدم وجود عمالة برخص عمل منتهية على مستوى الرقم الموحد.أن يكون النطاق أخضرًا فما فوق.-أن يكون الوافد المطلوب نقله على رأس العمل.-أن تكون منشأة الوافد المنقول منها قائمة وآخرها.أن يكون نطاق المنشأة الطالبة للخدمة أكبر أو يساوي نطاق المنشأة المتنازلة.وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإجراءات التي يجب اتباعها للموافقة على نقل الخدمة، وتتمثل في:-تسجيل الدخول لموقع الخدمات الإلكترونية .-اختيار خدمة نقل خدمات وافد.-مراجعة طلباتك السابقة.-اتخاذ القرار بقبول نقل العامل أو رفضه.