خدمة اليوم.. 10 خطوات لإصدار رخصة حرفية جديدة

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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، الخطوات المطلوبة واللازمة لإصدار رخصة حرفية جديدة.



خطوات لإصدار رخصة حرفية جديدة اضافة اعلان



وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن هذه الخدمة تهدف إلى تقديم طلبات تأهيل للعاملين في مهن محددة وضمان تحقيقهم للاشتراطات اللازمة للترخيص الحرفي.





* الخطوات:



* شروط استخدام الخدمة:



1 - الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الموحد "أبشر"2 - اختيار خدمة الترخيص الحرفي.3 - التحقق من رقم الجوال.4 - تحديد مقدم الطلب "عن نفسه، مالك منشأة أو مفوض".5 - التحقق من بيانات المستخدم وأهليته لاستخدام الخدمة.6 - عرض بيانات المستخدم.7 - التحقق من استيفاء الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص الحرفي.8 - إمكانية التقدم بطلب اعتماد علمي بهدف استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي.9 - إمكانية التقدم بطلب لإتمام دورة تدريبية بهدف استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي.10 - طباعة الرخص الحرفية للعاملين الذين استوفوا الاشتراطات.1 - أن يكون العامل يعمل في مهنة خاضعة للترخيص الحرفي.2 - أن يكون أحد نشاطات المنشأة نشاطًا خاضعًا للترخيص الحرفي.3 - استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي بحسب المهنة.