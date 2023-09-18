الإثنين، 03 ربيع الأول 1445 ، 18 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

خدمة اليوم.. 10 خطوات لإصدار رخصة حرفية جديدة

بلدي
خطوات لإصدار رخصة حرفية جديدة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، الخطوات المطلوبة واللازمة لإصدار رخصة حرفية جديدة.

خطوات لإصدار رخصة حرفية جديدةاضافة اعلان

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن هذه الخدمة تهدف إلى تقديم طلبات تأهيل للعاملين في مهن محددة وضمان تحقيقهم للاشتراطات اللازمة للترخيص الحرفي.

* الخطوات:

1 - الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الموحد "أبشر"
2 - اختيار خدمة الترخيص الحرفي.
3 - التحقق من رقم الجوال.
4 - تحديد مقدم الطلب "عن نفسه، مالك منشأة أو مفوض".
5 - التحقق من بيانات المستخدم وأهليته لاستخدام الخدمة.
6 - عرض بيانات المستخدم.
7 - التحقق من استيفاء الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص الحرفي.
8 - إمكانية التقدم بطلب اعتماد علمي بهدف استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي.
9 - إمكانية التقدم بطلب لإتمام دورة تدريبية بهدف استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي.
10 - طباعة الرخص الحرفية للعاملين الذين استوفوا الاشتراطات.

* شروط استخدام الخدمة:

1 - أن يكون العامل يعمل في مهنة خاضعة للترخيص الحرفي.
2 - أن يكون أحد نشاطات المنشأة نشاطًا خاضعًا للترخيص الحرفي.
3 - استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي بحسب المهنة.

اقرأ أيضا

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
12:45 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

"التخصصات الصحية" تبدأ التقديم على 3 برامج منتهية بالتوظيف

الهيئة العامة للموانئ
12:30 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في هيئة الموانئ

حساب المواطن
12:12 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم لمستفيدي تمهير

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
11:56 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

بالهجري أم الميلادي؟.. التأمينات تكشف آلية احتساب عمر المشترك

اقرأ أيضا

بالخطوات.. كل ما تريد معرفته عن خدمة نقل تابع منتهية إقامته

براتب 17 ألف ريال.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية في الجبيل لهؤلاء الخريجين

تنبيه مهم بخصوص وظائف المتقدمين لحساب المواطن

هل يحق للأسرة الحصول على الدعم السكني أكثر من مرة؟

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يعلن عن وظائف شاغرة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

جدول الحصص الأسبوعي 10:45 ص الخميس، 24 أغسطس 2023

5 خطوات تُمكّن الطالب وولي الأمر من الحصول على الجدول الدراسي الأسبوعي

الأحوال المدنية 8:19 م الأربعاء، 23 أغسطس 2023

الأحوال المدنية: خدمة تعديل المؤهل الدراسي أصبحت إلكترونية

الطلاب وأولياء الأمور 11:52 ص الأربعاء، 23 أغسطس 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكّن ولي الأمر من الاطلاع على حضور وغياب الطالب

مركبات 5:53 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

3 شروط لإجراء مبايعة مركبة عبر منصة أبشر

اقرأ أيضا

صندوق التنمية الوطني
10:52 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف في عدة تخصصات

منصة مساند
10:23 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

هل بلاغات تغيب العمالة المنزلية من اختصاص منصة مساند؟

المجلس الصحي السعودي
9:30 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

المجلس الصحي بالرياض يعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

جامعة حائل
7:57 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

جامعة حائل تعلن عن وظائف أكاديمية بنظام العقود بعدة تخصصات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
1:02 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. تعويضات الطيران المدني للمسافرين ووظائف المتقدمين لحساب المواطن

فيروس نيباه
12:16 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

بعد ظهوره بالهند.. هل يشكل فيروس نيباه تهديدًا للمملكة؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
11:56 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

بالهجري أم الميلادي؟.. التأمينات تكشف آلية احتساب عمر المشترك

مطارات الرياض
11:52 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

كيف تخرج من المطارات في أسرع وقت؟

بلدي
11:29 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 10 خطوات لإصدار رخصة حرفية جديدة

الموارد البشرية1
11:00 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

بالخطوات.. كل ما تريد معرفته عن خدمة نقل تابع منتهية إقامته