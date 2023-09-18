ملايين.. "الطيران المدني" يكشف عن إجمالي التعويضات التي دُفعت للمسافرين

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أن إجمالي التعويضات التي دُفعت للمسافرين خلال العامين 2021 ــ 2022 بلغت 58 مليون ريال من الناقلات الوطنية. اضافة اعلان

وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن أبرز حالات التعويضات شملت: تأخيراً أو تلفاً أو فقدان الأمتعة، وإلغاء الرحلات، وتأخير الرحلات.





ضمان حقوق المسافرين





التنفيذ المحايد للائحةِ



مؤكدة حرصها على ضمان حقوق المسافرين المتضررين؛ جراء عدم التزام الناقلات الجوية بما اتُّفق عليه مع المسافرين وفقاً لعقد النقل الجوي.وأشارت الهيئة الى أن هذا الإجراء يأتي تأكيدا لالتزامها الكامل بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحقيقا للمصلحة العامة.وأكدت الهيئة على أن ذلك يأتي من خلال التنفيذ المحايد للائحة حرصاً على تحقيق رضا المسافرين، والارتقاء بتجربة السفر في المملكة.وسبق وأعلنت هيئة الطيران المدني في أغسطس الماضي اعتماد لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، التي تكفل حفظ حقوق المسافر، وتسهم في زيادة جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.