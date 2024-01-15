الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية وموعد صرف معاش التقاعد

أخبار السعودية
أخبار السعودية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية
 أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول.

مجلس الشورى يعقد جلسته ويوافق على قرارات مهمة
عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة, برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

"النيابة": السجن 5 سنوات لمقيم حاول تهريب 16 سبيكة ذهب بطريقة سرية
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع مقيم قام بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال.

موعد صرف معاش التقاعد والتأمينات لشهر يناير 2024
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد، ومستفيدي نظام التأمينات.

خطوات تفعيل بطاقة الهوية الوطنية بعد تسلّمها من سبل
حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات تفعيل بطاقة الهوية الوطنية بعد تسلّمها من "سبل".

بشرى من سكني للمستفيدين بخصوص الحصول على المسكن الأول
أعلن برنامج سكني عن استفادة 101,230 أسرة سعودية من البرنامج خلال 2023، في حين بلغ عدد الأسر السعودية التي سكنت مسكنها الأول خلال العام الماضي 98,475 أسرة.

بالخطوات.. طريقة إضافة تابع في حساب المواطن
كشف حساب المواطن عن كيفية إضافة تابع لحساب رب الأسرة في برنامج الدعم.

عدم أهلية الضمان الاجتماعي.. ما علاقته بالإيجار؟
كشف حساب "الضمان الاجتماعي والتمكين" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أحد أسباب عدم أهلية مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

اقرأ أيضا

مركز "الغطاء النباتي" يوقع اتفاقية تعاون مع غرفة الرياض لنشر ثقافة التشجير

مكافحة المخدرات تلقي القبض على 3 مروجين في جدة

أخبار السعودية.. التضخم بالمملكة وطريقة سداد الدفعات الإيجارية للعقود السابقة

عاجل.. "النيابة": السجن 5 سنوات لمقيم حاول تهريب 16 سبيكة ذهب بطريقة سرية

عاجل.. خبير طقس يحدد أفضل مكان لقضاء نزهتك في البر بفصل الشتاء

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أهم 10 11:05 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. شروط إعفاء الأدوات المنزلية من الجمارك وتعديل العنوان الوطني في حساب المواطن

أخبار السعودية 5:03 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. طريقة الاعتراض على نتيجة اختبار الرخصة المهنية وأجور موظفي القطاع الخاص

أخبار السعودية 4:59 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. تطبيق نظام "حضوري" بالتعليم والتسجيل بمقاعد الزمالة للأطباء

أخبار السعودية 2:24 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. ارتفاع إيجارات السكن بالمملكة وشروط استيراد الدراجات النارية والأنواع الممنوعة

اقرأ أيضا

أهم 10
10:17 ص الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سداد الإيجار عبر منصة إيجار وبشرى لطلاب الجامعات

الشبط
9:01 ص الإثنين، 15 يناير 2024

ذروة البرد.. خبير طقس يوضح أبرز التغيرات المناخية لحالة "الشبط"

وزارة البيئة والمياه والزراعة
8:14 ص الإثنين، 15 يناير 2024

تُوفّر 100 ألف وظيفة.. تفاصيل خطة وزارة البيئة والمياه والزراعة

عقارات
7:53 ص الإثنين، 15 يناير 2024

إضافة حالات للسماح باسترداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين بأثر رجعي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

برنامج ريف - ريف
5:52 م الإثنين، 15 يناير 2024

برنامج ريف يحدد الإجراء المطلوب حال تجاوز مدة دارسة الطلب

الجوازات1
5:09 م الإثنين، 15 يناير 2024

تنبيه عاجل من الجوازات حول شروط إسقاط تأشيرة العمالة المنزلية

حساب المواطن
4:39 م الإثنين، 15 يناير 2024

بالخطوات.. طريقة إضافة تابع في حساب المواطن

مكتب الإستقدام - مساند - العمالة المنزلية
4:34 م الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية

بطاقة الهوية الوطنية - ابشر - الاحوال المدنية
4:30 م الإثنين، 15 يناير 2024

خطوات تفعيل بطاقة الهوية الوطنية بعد تسلّمها من سبل

سكني
4:17 م الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. بشرى من سكني للمستفيدين بخصوص الحصول على المسكن الأول