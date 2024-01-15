أخبار السعودية.. تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية وموعد صرف معاش التقاعد

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول.
مجلس الشورى يعقد جلسته ويوافق على قرارات مهمة
عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة, برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
"النيابة": السجن 5 سنوات لمقيم حاول تهريب 16 سبيكة ذهب بطريقة سرية
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع مقيم قام بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال.
موعد صرف معاش التقاعد والتأمينات لشهر يناير 2024
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد، ومستفيدي نظام التأمينات.
خطوات تفعيل بطاقة الهوية الوطنية بعد تسلّمها من سبل
حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات تفعيل بطاقة الهوية الوطنية بعد تسلّمها من "سبل".
بشرى من سكني للمستفيدين بخصوص الحصول على المسكن الأول
أعلن برنامج سكني عن استفادة 101,230 أسرة سعودية من البرنامج خلال 2023، في حين بلغ عدد الأسر السعودية التي سكنت مسكنها الأول خلال العام الماضي 98,475 أسرة.
بالخطوات.. طريقة إضافة تابع في حساب المواطن
كشف حساب المواطن عن كيفية إضافة تابع لحساب رب الأسرة في برنامج الدعم.
عدم أهلية الضمان الاجتماعي.. ما علاقته بالإيجار؟
كشف حساب "الضمان الاجتماعي والتمكين" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أحد أسباب عدم أهلية مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.