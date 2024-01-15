عاجل.. موعد صرف معاش التقاعد والتأمينات لشهر يناير 2024

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد، ومستفيدي نظام التأمينات.

موعد صرف معاش التقاعد والتأمينات اضافة اعلان



حياك الله

يتم صرف المعاشات يوم 25 من كل شهر ميلادي لمستفيدي أنظمة التقاعد، ويوم 1 من الشهر الميلادي لمستفيدي نظام التأمينات وفي حال طرأ أي تعديل سيتم الإعلان عن ذلك عن طريق حساب المؤسسة الرسمي.

نسعد بخدمتك. — العناية بالعملاء (@GosiCare) January 14, 2024

صرف معاش التقاعد



احتساب معاش التقاعد



وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": يتم صرف المعاشات يوم 25 من كل شهر ميلادي لمستفيدي أنظمة التقاعد، ويوم 1 من الشهر الميلادي لمستفيدي نظام التأمينات".وأضافت: "فإذا وافق يوم الجمعة يتم صرف المستحقات في يوم الخميس وإذا وافق يوم السبت فيتم صرف المستحقات في يوم الأحد".تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين مطلع كل شهر ميلادي.ويحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:-بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.-التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.-أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية "مكملة" لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.يُحسب المعاش بالطريقة الآتية:1- مدة الاشتراك السابقة قبل 1/1/1422هـ (متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك × مدة الاشتراك السابقة ÷ 600) مضافًا إلى ناتجـها قيمـة إعانة المعاليـن (20%) لثلاثة أفراد من العائلة، (15%) بالنسبة لفردين، (10%) بالنسبة لفرد واحد.2- مدة الاشتراك اللاحقة بعد 1/1/1422هـ (متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك × مدة الاشتراك اللاحقة ÷ 480)، وناتج الفقرتين يصبح هو المعاش المستحق للمشترك.معاش العجز غير المهنييعتبر المشترك عاجزًا متى ما تسببت حالته الصحية بأن يكسب أجرًا يساوي على الأقل ثلث أجره السابق وأن تستمر حالة العجز لديه مدة ستة أشهر أو أكثر.يستحق المشترك صرف معاش العجز في حال توفرت الشروط الآتية:1. أن يحدث العجز قبل بلوغ المشترك سن الستين، وأن يكون على رأس العمل.2. توفر مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهرًا متصلة أو (18) شهرًا متقطعة.3. إثبات حالة العجز عن طريق اللجان الطبية المختصة خلال (18) شهرًا كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك.* ويحسب معاش العجز غير المهني بنفس الطريقة التي يحسب بها معاش التقاعد، على ألا يقل عن (1,983.75) ريال أو نسبة (50%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين أيهما أكبر، ويمكن بقرار من اللجنة الطبية زيادة المعاش بنسبة (50%) إذا ثبت أنه بحاجة لمعونة الغير، على ألا تزيد الإعانة عن (3500) ريال، ويخضع المشترك للفحوص الطبية حتى بلوغه سن الخامسة والستين لتصبح بعدها المعونة نهائية.• يخضع المشترك العاجز لفحوص طبية دورية للتأكد من استمرار حالة العجز لديه حتى بلوغه سن الستين وبعد ذلك يصبح المعاش نهائيًّا.• إذا حدث العجز غير المهني بعد ترك المشترك للعمل الخاضع للنظام فإنه يحق لـه صرف معاش تقاعد دون انتظار سن الستين إذا توفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً أو (60) شهراً على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ (120) شهرًا يتم تأدية قيمتها.







معاش الوفاة



المعاش المبكر (قبل سن الستين)



عودة صاحب المعاش للعمل



- يستحق أفراد عائلة المشترك المتوفى المعاش في الحالات الآتية:إذا توفي صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني.إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) أشهر متقطعة.إذا توفي المشترك نتيجه إصابة عمل أيا كانت مدة الاشتراك- يحسب معاش الوفاة بالنسبة للمشترك المتوفى وهو على رأس العمل بنفس طريقة حساب معاش العجز غير المهني، على ألا يقل عن (1,983.75) ريال.- في حالة وفاة المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام فإن أفراد عائلته يستحقون صرف معاش التقاعد إذا توفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا أو (60) شهرًا على الأقل مع إضافة المدة المكملة لـ (120) شهرًا، يتم تأدية قيمتها.يحق لفئات معينة من المشتركين الحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين إذا تقدموا بطلب الصرف، وتشمل هذه الفئات:المشترك الذي توفرت لديه مدة اشتراك فعلية لا تقل عن (300) شهر، وترك العمل الخاضع للنظام .المشترك الذي يعمل في الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وبلغ عمره خمسًا وخمسين سنة أو أكثر، وترك العمل الخاضع للنظام، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا، وثبت مزاولته هذا النوع من الأعمال بصورة فعلية طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه.صدور حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، أو بقاء المشترك في السجن هذه المدة، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا وانتهى اشتراكه، فإنه يحق لأفراد عائلته الحصول على المعاش.المشترك المفقود أو الغائب، يعامل معاملة المشترك المتوفى ويستحق أفراد عائلته الصرف.المشترك الذي حدث له عجز غير مهني.الحد الأدنى للصرف في الفقرات أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، لا يقل عن (1,983.75) ريال.في حال عودة صاحب معاش التقاعد إلى عمل خاضع للنظام فإنه يعامل على النحو الآتي:إذا كان عمره عند العودة إلى العمل أقل من الستين يخضع للنظام إلزاميًّا، ويوقف صرف المعاش.إذا كان عمره عند تاريخ العودة أكبر من ستين ويقل عن خمسة وستين يتم تخييره بين الإعفاء من الاشتراك عن المدة الأخيرة، أو استئناف الاشتراك، وفي حالة الاشتراك إذا كان أجره الذي يحصل عليه من العمل يقل عن متوسط أجره الذي حسب على أساسه هذا المعاش أو أجره الأخير الذي دخل ضمن هذا المتوسط (أيهما أكبر) يؤدى إليه الفرق من المعاش.إذا كان عمره عند العودة (65) سنة فأكثر فلا يخضع للنظام، ويستمر صرف المعاش.• بالنسبة لصاحب معاش العجز غير المهني العائد إلى عمل خاضع للنظام قبل بلوغ سن الستين، فيتم عرضه على اللجنة الطبية المختصة، فإن رأت أنه شُفي فيتم إيقاف معاشه، أما إذا مازال عاجزاً فيتم التعامل معه كصاحب معاش التقاعد العائد إلى عمل يخضع للنظام.