"مدني الرياض" يخمد حريقاً في مركبة على طريق الدائري الشرقي

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أعلن الدفاع المدني بالرياض عن تمكنه من إخماد حريق في مركبة على طريق الدائري الشرقي، وتم تنفيذ الجانب الوقائي بالتنسيق مع المرور، ولا إصابات.

جاء ذلك عبر الحساب الرسمي لـ"المرور" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"



وفاة شخصين إثر انهيار بئر:



وفاة شخصين في ينبع



تحذير من تقلبات جوية



وفي وقت سابق، باشرت فرق الدفاع المدني، حادثة وفاة شخصين إثر انهيار بئر عليهما أثناء أعمال حفر في ينبع.وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "إن الدفاع المدني في ينبع يخرج شخصين في حالة وفاة - رحمهما الله - إثر انهيار بئر عليهما أثناء أعمال حفر".وتابع المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم استكمال الإجراءات اللازمة، عقب استخراج الشخصين- رحمهما الله-..وقبل ذلك دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.كما دعت إلى الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة