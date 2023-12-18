أخبار السعودية.. طريقة الاعتراض على نتيجة اختبار الرخصة المهنية وأجور موظفي القطاع الخاص

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
طريقة ورابط الاعتراض على نتيجة اختبار الرخصة المهنية التعليمية 2023
يمكن للأشخاص الذين يرغبون في تقديم تظلم أو اعتراض على نتائجهم في اختبار الرخصة المهنية، القيام بذلك عبر سلسلة من الخطوات.
تخلى عن شرفه.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بجان أنهى حياة أخية بطريقة لا تخطر ببال
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
تنبيه من الموارد البشرية حول أجور موظفي القطاع الخاص
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن طريقة تحديد أجور موظفي القطاع الخاص.
وظائف شاغرة في وزارة الطاقة للدبلوم فأعلى.. التفاصيل
أعلنت وزارة الطاقة عن طرح 37 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة، للعمل في كل من الرياض والشرقية والخفجي، على النحو التالي:
اليوم العالمي للغة العربية.. 10 إنجازات لوزارة التعليم بخدمة لغة الضاد
أوضحت وزارة التعليم أبرز جهودها في خدمة اللغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الموافق اليوم الاثنين 18 ديسمبر.
"الأرصاد" يُحذر: حالة مطرية من الجمعة إلى الأربعاء على هذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيرًا من حالة مطرية متوقعة ابتداءً من الجمعة وحتى الأربعاء على مناطق مختلفة من المملكة.
إطلاق البرنامج الوطني للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل... ماذا تعرف عنه؟
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل.
استخدام تقنية الهولوجرام لحماية أمن المنشآت بالمملكة
استعرضت قوات أمن المنشآت أحدث الآليات والأجهزة المستخدمة في حماية منشآت ومقدرات المملكة الحيوية، والملبوسات العسكرية، وتعريف الزوار بمهام القطاع بتقنية الهولوجرام.
"الزراعة": 5 تراخيص لحصد مياه الأمطار والسيول
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 5 رخص لمنشآت حصاد مياه الأمطار والسيول، شملت إنشاء السدود السطحية، والسدود الجوفية، وإنشاء البرك، والبحيرات الجبلية، وإنشاء خزانات تجميع مياه الأمطار والسيول.
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