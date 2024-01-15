الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مجلس الشورى يعقد جلسته ويوافق على قرارات مهمة

مجلس الشورى
مجلس الشورى
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة, برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

 

جلسة مجلس الشورى

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية وما جاء فيها من بنود, وضمن القرارات التي اتخذها المجلس خلال جلسته اليوم، الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية السنغال في مجال الطاقة، ومشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تشاد في مجال الطاقة، وذلك بعد الاستماع إلى تقريرين قدمتهما لجنة الطاقة والصناعة تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.اضافة اعلان
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية رواندا في شأن المشاورات السياسية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي، بشأن مشروع المذكرة.

 

مجلس الشورى

وفي السياق نفسه وافق مجلس الشورى خلال هذه الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيشل، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة فقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة النقل والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع الاتفاقية تلاه أمام المجلس عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي.

اقرأ أيضا

عاجل.. خبير طقس يحدد أفضل مكان لقضاء نزهتك في البر بفصل الشتاء

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سداد الإيجار عبر منصة إيجار وبشرى لطلاب الجامعات

ذروة البرد.. خبير طقس يوضح أبرز التغيرات المناخية لحالة "الشبط"

تُوفّر 100 ألف وظيفة.. تفاصيل خطة وزارة البيئة والمياه والزراعة

إضافة حالات للسماح باسترداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين بأثر رجعي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مجلس الشورى 12:37 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

النص الكامل للخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى

WhatsApp Image 2023-12-18 at 12.54.27 AM 1:57 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

7 ضوابط للتنزه والتخييم في 3 مناطق بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 12:38 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

الإطاحة بقائد مركبة في الجوف بعد ظهوره أثناء محتوى مرئي يصدم سيارتين عمدا

الضمان الاجتماعي 11:36 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي للعام الهجري 1445 هــ

اقرأ أيضا

المدارس4
7:44 ص الإثنين، 15 يناير 2024

"دليل التعليم": 3 مراحل لتنفيذ خطة الدعم والمساندة في المدارس

سماء غائمة
7:29 ص الإثنين، 15 يناير 2024

توقعات "الأرصاد": ضباب على مكة وسماء غائمة بمعظم مناطق المملكة

جامعة القصيم
7:21 ص الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. بشرى من وكيل جامعة القصيم للطلاب (فيديو)

المناجم
7:18 ص الإثنين، 15 يناير 2024

"الصناعة": 65 % من رخص التعدين لمواد البناء

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سكني
4:17 م الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. بشرى من سكني للمستفيدين بخصوص الحصول على المسكن الأول

رواتب - راتب - ريال - وظائف
3:08 م الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. موعد صرف معاش التقاعد والتأمينات لشهر يناير 2024

أخبار السعودية
1:32 م الإثنين، 15 يناير 2024

أخبار السعودية.. التضخم بالمملكة وطريقة سداد الدفعات الإيجارية للعقود السابقة

النيابة العامة - جديد
1:17 م الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. "النيابة": السجن 5 سنوات لمقيم حاول تهريب 16 سبيكة ذهب بطريقة سرية

الملل في المذاكرة
12:49 م الإثنين، 15 يناير 2024

علماء يكشفون أسباب "الملل في الاختبارات" وخطورته على التحصيل العلمي

ايجار
12:02 م الإثنين، 15 يناير 2024

تنبيه عاجل حول سداد الإيجار للعقود السابقة على قرار السداد الإلكتروني