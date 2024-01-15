عاجل.. بشرى من سكني للمستفيدين بخصوص الحصول على المسكن الأول

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أعلن برنامج سكني عن استفادة 101,230 أسرة سعودية من البرنامج خلال 2023،
في حين بلغ عدد الأسر السعودية التي سكنت مسكنها الأول خلال العام الماضي 98,475
أسرة.
100 ألف مستفيد من برنامج سكنيويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير منتجات سكنية متعددة وحلول
تمويلية متنوعة تُسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان برفع نسبة التملك للأسر
السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.
وأوضح "سكني" في بيان صحافي، اليوم، أن عدد الأسر المستفيدة خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 9,970 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في الشهر نفسه 7,806 أسرة سعودية.
دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحداتوتمنح الباقات السكنية المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة عبر تقديم دعم فوري
غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي.
ولفت إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي تأكيداً من "سكني" على استمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.
تعرف على خدمات تطبيق سكنيوأتاح "سكني" عدة خدمات عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين
والتواصل معهم والرد على الاستفسارات، وذلك من خلال الحساب الرسمي للبرنامج على
منصة "إكس".
ويقدم موقع وتطبيق "سكني" من خلال الرابط https://sakani.sa مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري.
إصدار شهادات ضريبة التصرفاتويصدر التطبيق شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على
عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً.
ويتيح الاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.