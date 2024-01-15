عاجل.. بشرى من سكني للمستفيدين بخصوص الحصول على المسكن الأول

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أعلن برنامج سكني عن استفادة 101,230 أسرة سعودية من البرنامج خلال 2023، في حين بلغ عدد الأسر السعودية التي سكنت مسكنها الأول خلال العام الماضي 98,475 أسرة. اضافة اعلان





100 ألف مستفيد من برنامج سكني



دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات



تعرف على خدمات تطبيق سكني



إصدار شهادات ضريبة التصرفات



الاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية



ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة تُسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.وأوضح "سكني" في بيان صحافي، اليوم، أن عدد الأسر المستفيدة خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 9,970 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في الشهر نفسه 7,806 أسرة سعودية.وتمنح الباقات السكنية المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي.ولفت إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي تأكيداً من "سكني" على استمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.وأتاح "سكني" عدة خدمات عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على الاستفسارات، وذلك من خلال الحساب الرسمي للبرنامج على منصة "إكس".ويقدم موقع وتطبيق "سكني" من خلال الرابط https://sakani.sa مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري.ويصدر التطبيق شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً.ويتيح الاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.ويمكن الاستفادة من الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال زيارة مراكز سكني الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.