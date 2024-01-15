عاجل.. تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول. اضافة اعلان





تكاليف استقدام العمالة المنزلية من 6 دول



أسعار استقدام العمالة المنزلية



الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من بعض الجنسيات



وتشمل هذه الدول الفلبين، وسيرلانكا، وبنجلاديش، وأوغندا، وكينيا، وأثيوبيا.وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام والأنظمة المعمول بها، وفقًا للتغيرات في تكاليف الاستقدام.ولضمان أسعار عادلة تم تخفيض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام:الفلبين15,900 ريال14,700 ريالسيريلانكا15,000 ريال13,800 ريالبنجلاديش13,000 ريال11,750 ريالكينيا10,870 ريال9,000 ريالأوغندا9,500 ريال8,300 ريالأثيوبيا6,900 ريال5,900 ريالووجهت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بتحديد الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من بعض الجنسيات، حيث يبلغ الحد الأعلى لاستقدام خدمات العمالة المنزلية من سيراليون 7.5 آلاف ريال، ومن بوروندي 7.5 آلاف ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.يأتي القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة "مساند".