الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية

مكتب الإستقدام - مساند - العمالة المنزلية
القرار يستهدف العمالة من 6 دول
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

 أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول.اضافة اعلان

تكاليف استقدام العمالة المنزلية من 6 دول 

وتشمل هذه الدول الفلبين، وسيرلانكا، وبنجلاديش، وأوغندا، وكينيا، وأثيوبيا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام والأنظمة المعمول بها، وفقًا للتغيرات في تكاليف الاستقدام.

أسعار استقدام العمالة المنزلية

 ولضمان أسعار عادلة تم تخفيض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام:
 الفلبين
 15,900 ريال
 14,700 ريال
 
 سيريلانكا
 15,000 ريال
 13,800 ريال
 
 بنجلاديش
 13,000 ريال
 11,750 ريال
 
 كينيا
 10,870 ريال
 9,000 ريال
 
 أوغندا
 9,500 ريال
 8,300 ريال
 
 أثيوبيا
 6,900 ريال
 5,900 ريال

الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من بعض الجنسيات

 ووجهت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بتحديد الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من بعض الجنسيات، حيث يبلغ الحد الأعلى لاستقدام خدمات  العمالة المنزلية من سيراليون 7.5 آلاف ريال، ومن بوروندي 7.5 آلاف ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
 يأتي القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية،  وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة "مساند".

اقرأ أيضا

مجلس الشورى يعقد جلسته ويوافق على قرارات مهمة

مركز "الغطاء النباتي" يوقع اتفاقية تعاون مع غرفة الرياض لنشر ثقافة التشجير

مكافحة المخدرات تلقي القبض على 3 مروجين في جدة

أخبار السعودية.. التضخم بالمملكة وطريقة سداد الدفعات الإيجارية للعقود السابقة

عاجل.. "النيابة": السجن 5 سنوات لمقيم حاول تهريب 16 سبيكة ذهب بطريقة سرية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

نزهتك في البر
11:14 ص الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. خبير طقس يحدد أفضل مكان لقضاء نزهتك في البر بفصل الشتاء

أهم 10
10:17 ص الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سداد الإيجار عبر منصة إيجار وبشرى لطلاب الجامعات

الشبط
9:01 ص الإثنين، 15 يناير 2024

ذروة البرد.. خبير طقس يوضح أبرز التغيرات المناخية لحالة "الشبط"

وزارة البيئة والمياه والزراعة
8:14 ص الإثنين، 15 يناير 2024

تُوفّر 100 ألف وظيفة.. تفاصيل خطة وزارة البيئة والمياه والزراعة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

برنامج ريف - ريف
5:52 م الإثنين، 15 يناير 2024

برنامج ريف يحدد الإجراء المطلوب حال تجاوز مدة دارسة الطلب

الجوازات1
5:09 م الإثنين، 15 يناير 2024

تنبيه عاجل من الجوازات حول شروط إسقاط تأشيرة العمالة المنزلية

حساب المواطن
4:39 م الإثنين، 15 يناير 2024

بالخطوات.. طريقة إضافة تابع في حساب المواطن

مكتب الإستقدام - مساند - العمالة المنزلية
4:34 م الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية

بطاقة الهوية الوطنية - ابشر - الاحوال المدنية
4:30 م الإثنين، 15 يناير 2024

خطوات تفعيل بطاقة الهوية الوطنية بعد تسلّمها من سبل

سكني
4:17 م الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. بشرى من سكني للمستفيدين بخصوص الحصول على المسكن الأول