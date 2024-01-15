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حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات تفعيل بطاقة الهوية الوطنية بعد تسلّمها من "سبل".
وفيما يلي خطوات خدمة تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة أبشر:
1- الدخول إلى منصة أبشر ثم اختر خدمات.
خطوات الاستفادة من خدمة تفعيل الهوية
2- اختر تبويب خدماتي.
3- اختر الأحوال المدنية.
4- اختر خدمات الهوية الوطنية.
5- اختر تفعيل الهوية الوطنية.
خطوات تفعيل بطاقة الهوية الوطنية بعد تسلّمها من #سبل.— الأحوال المدنية (@AhwalKSA) January 15, 2024
#الأحوال_المدنية pic.twitter.com/qsgM9C2keg
إصدار بطاقة هوية وطنيةويتاح لمواطني ومواطنات المملكة إصدار بطاقة الهوية الوطنية دون الحاجة لمراجعة مكتب الأحوال المدنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات اللازمة والشروط المسبقة.
وفيما يلي الخطوات:
- تسجيل الدخول على منصة أبشر.
- اختيار "خدماتي"
- اختيار "الأحوال المدنية"
- بعد التقديم، سيتم إشعارك بحالة طلبك.
- بعد عملية الإصدار، سيتم إرسالها إلى عنوانك الوطني المسجل.
شروط استخدام الخدمة- يجب ألا يكون لدى فرد الأسرة المراد التعريف به: هوية وطنية، أو طلب سابق.
- يجب أن لا تكون هناك غرامات غير مسددة على المستفيد.
- يجب أن يكون عمر المستفيد ما بين 10 و19 عامًا.
- يجب أن يقوم المستخدم بسداد أجور توصيل الهوية الوطنية الجديدة.
- يجب أن يقوم بتنفيذ الخدمة أحد الوالدين للفرد المستفيد.
- يجب على المستخدم من الاطلاع والإقرار على بيانات فرد الأسرة المدخلة.