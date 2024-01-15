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حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات تفعيل بطاقة الهوية الوطنية بعد تسلّمها من "سبل".

وفيما يلي خطوات خدمة تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة أبشر:





خطوات الاستفادة من خدمة تفعيل الهوية



إصدار بطاقة هوية وطنية



شروط استخدام الخدمة



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1- الدخول إلى منصة أبشر ثم اختر خدمات.2- اختر تبويب خدماتي.3- اختر الأحوال المدنية.4- اختر خدمات الهوية الوطنية.5- اختر تفعيل الهوية الوطنية.ويتاح لمواطني ومواطنات المملكة إصدار بطاقة الهوية الوطنية دون الحاجة لمراجعة مكتب الأحوال المدنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات اللازمة والشروط المسبقة.وفيما يلي الخطوات:- تسجيل الدخول على منصة أبشر.- اختيار "خدماتي"- اختيار "الأحوال المدنية"- بعد التقديم، سيتم إشعارك بحالة طلبك.- بعد عملية الإصدار، سيتم إرسالها إلى عنوانك الوطني المسجل.- يجب ألا يكون لدى فرد الأسرة المراد التعريف به: هوية وطنية، أو طلب سابق.- يجب أن لا تكون هناك غرامات غير مسددة على المستفيد.- يجب أن يكون عمر المستفيد ما بين 10 و19 عامًا.- يجب أن يقوم المستخدم بسداد أجور توصيل الهوية الوطنية الجديدة.- يجب أن يقوم بتنفيذ الخدمة أحد الوالدين للفرد المستفيد.- يجب على المستخدم من الاطلاع والإقرار على بيانات فرد الأسرة المدخلة.