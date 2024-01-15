الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

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خطوات تفعيل بطاقة الهوية الوطنية بعد تسلّمها من سبل

بطاقة الهوية الوطنية - ابشر - الاحوال المدنية
منصة أبشر
أ أ
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حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات تفعيل بطاقة الهوية الوطنية بعد تسلّمها من "سبل".
وفيما يلي خطوات خدمة تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة أبشر:


خطوات الاستفادة من خدمة تفعيل الهوية

1- الدخول إلى منصة أبشر ثم اختر خدمات.
2- اختر تبويب خدماتي.
3- اختر الأحوال المدنية.
4- اختر خدمات الهوية الوطنية.
5- اختر تفعيل الهوية الوطنية.


إصدار بطاقة هوية وطنية

ويتاح لمواطني ومواطنات المملكة إصدار بطاقة الهوية الوطنية دون الحاجة لمراجعة مكتب الأحوال المدنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات اللازمة والشروط المسبقة.
وفيما يلي الخطوات:
- تسجيل الدخول على منصة أبشر.
- اختيار "خدماتي"
- اختيار "الأحوال المدنية"
- بعد التقديم، سيتم إشعارك بحالة طلبك.
- بعد عملية الإصدار، سيتم إرسالها إلى عنوانك الوطني المسجل.

شروط استخدام الخدمة

- يجب ألا يكون لدى فرد الأسرة المراد التعريف به: هوية وطنية، أو طلب سابق.
- يجب أن لا تكون هناك غرامات غير مسددة على المستفيد.
- يجب أن يكون عمر المستفيد ما بين 10 و19 عامًا.
- يجب أن يقوم المستخدم بسداد أجور توصيل الهوية الوطنية الجديدة.
- يجب أن يقوم بتنفيذ الخدمة أحد الوالدين للفرد المستفيد.
- يجب على المستخدم من الاطلاع والإقرار على بيانات فرد الأسرة المدخلة. اضافة اعلان

 

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