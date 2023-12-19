الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. شروط إعفاء الأدوات المنزلية من الجمارك وتعديل العنوان الوطني في حساب المواطن

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية من الجمارك
وافق محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، والتي تلغي جميع ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات وتعاميم.

خطوات تعديل العنوان الوطني في حساب المواطن
كشف حساب المواطن عن خطوات تعديل العنوان الوطني في بيانات المستفيدين من برنامج الدعم.

خطوات التقديم على برنامج التأهيل الشامل وشروط الدعم
تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من برامج الدعم والمساعدة للأشخاص المحتاجين وفقا لاحتياجاتهم، ومن ضمن تلك البرامج برنامج التأهيل الشامل والذي يراعي فئات الإعاقات وأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم دعم ثابت لهم.

منها البطاطس والدقيق.. ارتفاع أسعار 44 سلعة خلال شهر نوفمبر
هيمن التباين على أسعار 92 سلعة غذائية، خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بأسعارها في أكتوبر، إذ طال الارتفاع 44 سلعة، ومثلها شهدت انخفاضاً، فيما ثبتت أسعار 4 سلع دون أي تغيير.

تعرف على آخر أسعار البيض في جدة
رصدت تقارير إعلامية وجود تباين بأسعار البيض في أسواق ومحلات جدة، خلال الأيام السابقة من شهر ديسمبر الجاري.

أقلها درجة بالسودة.. انخفاض درجات الحرارة بمناطق المملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

رواتب تبدأ من ٧ آلاف ريال.. طريقة ورابط التقديم على وظائف "STC"
أعلنت شركة مراكز الاتصال "إحدى شركات مجموعة الاتصالات"، عن طرح وظائف متعددة  بمسمى "ممثل تجارب العملاء".

انهيار المنازل.. ارتفاع حصيلة زلزال الصين إلى 111 مع أضرار مادية جسيمة
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 111 شخصًا لقوا مصرعهم ليلة أمس إثر زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب البلاد.

الضباب يهدد الأطفال.. كيف تحمي أبناءك من برودة الطقس المفاجئة؟
من وقت إلى آخر، يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقاريره اليومية عن حالة الطقس، بمشيئة الله تعالى، مزيدًا من الأجزاء المتقلبة، ومزيدًا من الضباب الكثيف على بعض المناطق.

7 علامات لم تكن تعرفها تخبرك أن أحدهم قام بحظرك على واتساب
هناك بعض العلامات البارزة، يمكنك من خلالها التأكد من أن شخصًا ما قد قام بحظرك على واتساب، مع العلم أن واتساب WhatsApp لا يسمح بمعرفة ما إذا كان أحدهم حظرك أم لا.

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