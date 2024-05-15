"تعليم القصيم": بدء الترشيح للعمل بمدارس التعليم المستمر لعام 1446هـ

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالقصيم، عن فتح باب التقديم لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للراغبين في الترشيح للعمل بمدارس التعليم المستمر "بنين - بنات" للعام الدراسي القادم 1446هـ.

وسيكون آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 13 من ذي القعدة 1445هـ.



التعليم المستمر



والتعليم المستمر هو توفير فرص التعليم النظامي وغير النظامي للمتعلمين الكبار بهدف تطوير مهاراتهم القرائية والرقمية والمهنية وغيرها.وقد عملت وزارة التعليم في وقت مبكر خارطة طريق واضحة لمكافحة الأمية الهجائية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، أسهمت تلك الخطط في الحد من الأمية وخفض نسبتها إلى 3.7%.تعمل الإدارة العامة للتعليم المستمر على تقديم خدمة التعليم النظامي لكبار السن بشكل مجاني لمن لم يحظوا بفرصة مواصلة تعليمهم لجميع المراحل التعليم (الابتدائي – المتوسط – الثانوي).