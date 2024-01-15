الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

بالخطوات.. طريقة إضافة تابع في حساب المواطن

حساب المواطن
حساب المواطن
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كشف حساب المواطن عن كيفية إضافة تابع لحساب رب الأسرة في برنامج الدعم.

خطوات إضافة تابع في حساب المواطن اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكانك إضافة تابع عن طريق حسابك (تسجيل الدخول، ملف المستفيد، التابعين) عن طريق البوابة الالكترونية عبر الرابط (من هنا).


تسجيل جميع التابعين في حساب المواطن

ويلزم حساب المواطن، المستفيدين بتسجيل جميع التابعين في برنامج الدعم، حتى لا يؤثر ذلك على أهليتهم.
وقال البرنامج: "يلزم رب الأسرة إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه". 
وأضاف ردًا على ما إذا كان التابع مستقلاً: "في حال تم قبوله كفرد مستقل سوف يكون تابعًا "غير مؤهل" في حساب رب الأسرة ولا يلزمك حذفه".

البوابة الإلكترونية لحساب المواطن

وتعد البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج هي المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل والتواصل مع المستفيدين.
ويقوم رب الأسرة بإنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية، وتقديم المعلومات المطلوبة الخاصة به وبالتابعين له، والقيام بإرفاق المستندات اللازمة إن وجدت.


المستهدفون من حساب المواطن


1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها. 

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