بمشاركة 43 جهة حكومية.. استعراض الأثر المناخي في حج 1445هـ في ندوة غداً

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ينظم المركز الوطني للأرصاد بمقره الرئيسي في جدة غداً ورشة عمل علمية بعنوان "الأثر المناخي في حج 1445هـ".



استعراض أبرز التأثيرات المناخية:



تسخير جميع الإمكانيات والتجهيزات الحديثة لمساندة أعماله:



طاقة إعلامية وتوعوية:



وياتي ذلك لاستعراض أبرز التأثيرات المناخية على المشاعر المقدسة بمشاركة الجهات المعنية الحكومية والميدانية العاملة في موسم الحج.وتهدف الورشة إلى اطلاع الجهات المشاركة على أحدث التقارير المناخية والتنبؤات الجوية والسيناريوهات والآثار المترتبة على ذلك.بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية والميدانية العاملة في موسم الحج؛ للإسهام في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة والاستفادة من المعلومات المناخية، وذلك في إطار رفع الجاهزية واستعداد المركز لأعمال حج هذا العام.ويعمل المركز في موسم حج كل عام على تسخير جميع الإمكانيات والتجهيزات الحديثة لمساندة أعماله، التي تعتمد على أحدث التقنيات والبرامج الأرصادية الحديثة المتمثلة في المراصد على مستوى المملكة، ورادارات الطقس، وصور الأقمار الصناعية، والنموذج العددي السعودي.إضافة إلى المراصد المأهولة والمحطات الأتوماتيكية المتنقلة بالمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين وغرفة العمليات المتكاملة بمشعر منى، والتي تعمل على مدار الساعة لتحقيق أقصى درجات الدقة في توقعات المركز لخدمة الجهات المستفيدة وحجاج بيت الله الحرام.كما يجند المركز طاقاته الإعلامية والتوعوية خلال موسم الحج من كل عام عبر مركز إعلامي يعمل على مدار الساعة لخدمة وسائل الإعلام والأجهزة الحكومية والأهلية، حيث يقدم برامجه التوعوية لحجاج بيت الله الحرام.ويقوم ببث نشرات الطقس اليومية، إضافة إلى رسائل توعوية بـعدة لغات لتساعد حجاج بيت الله والجهات العاملة على تسيير حركتهم داخل المشاعر المقدسة في اتخاذ الإجراءات المناسبة بالطقس، إضافة إلى تسيير معدات وتقنيات رفع الجاهزية.وإطلاق نافذة خاصة بمعلومات الطقس، مع عقد شراكات مبكرة مع القطاعات المعنية بتسيير وتنظيم أعمال حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لتوفير المعلومات الأرصادية والمناخية المبكرة، وإعداد الخطط التنفيذية والتشغيلية.