هل زوجه المواطن تستحق دعم حساب المواطن؟

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أعلن حساب المواطن، أنه يحق لزوجة المواطن الحصول على الدعم من خلال إدراجها كتابع لرب الأسرة.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الصدد: "بإمكان زوجة المواطن الاستفادة من البرنامج عن طريق إضافتها كتابع مع رب الأسرة "الزوج"، عن طريق حسابه ( تفاصيل الطلب-بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على إضافة ثم حفظ)". اضافة اعلان

وأوضح البرنامج، أنه لا يلزم وجود أطفال لحصول زوجة المواطن على الدعم.

بإمكان زوجة المواطن الإستفادة من البرنامج عن طريق إضافتها كتابع مع رب الأسرة " الزوج"،عن طريق حسابه ( تفاصيل الطلب-بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على إضافة ثم حفظ) ،نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 10, 2023





حساب المواطن

