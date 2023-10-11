غرامة حتى 1000 ريال.. 3 مخالفات تخص الأفراد في النظافة العامة

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حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ثلاث مخالفات تخص الأفراد من المواطنين والمقيمين في محور النظافة العامة.

ويشمل هذه المخالفات جدول الجزاءات المحدث الذي سيتم العمل به اعتبارًا من الأحد القادم. اضافة اعلان





1ـ العبث والإضرار بحاويات النظافة





2ـ تغيير مواقع الحاويات





3ـ الكتابة على الجدران





رصد المخالفات البلدية في النسخة المحدثة





تصنيف المخالفات



وتضمنت المخالفات، العبث والإضرار بحاويات النظافة أو الأسوار المحيطة بها أو الأرضيات الصلبة التي ترتكز عليها وغرامتها 1000 ريال مع التعويض بقيمة التالف.وتضاعف الغرامة في حالة التكرار مع تصحيح المخالفة.وكانت المخالفة الثانية، تغيير مواقع حاويات النظافة أو استخدامها في غير الغرض المخصص وغرامتها 500 ريال مع التعويض بقيمة التالف وتصحيح المخالفة وتضاعف الغرامة عند التكرار.وجاءت المخالفة الثالثة، مخالفة الكتابة على الجدران وغرامتها 100 ريال وتضاعف عند التكرار مع تصحيح المخالفة.وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد بدأت العمل على رصد المخالفات البلدية في النسخة المحدّثة من جدول الجزاءات المحدّث والمعتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في جانب مخالفات الطرق والشوارع ومخالفات البناء العامة.وكانت الوزارة صنفت المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة؛ ومراعاة أحجام المنشآت بحسب التصنيف المعتمد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.